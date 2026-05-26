330 مدربًا يحصلون على الرخصة الأفريقية «C» من الكاف

أنهى الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، إجراءات تسجيل نسب الحضور والغياب ودرجات الاختبارات العملية والنظرية والشفوية على سيستم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لـ330 مدربًا حصلوا على دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة «C».

وشهدت الدورات اعتماد نتائج عدد من الفروع المختلفة، بواقع 30 مدربًا في فرع قنا للرخصة C32، و60 مدربًا بفرع المنوفية للرخصتين C31 وC38، بالإضافة إلى 60 مدربًا بفرع القاهرة للرخصتين C34 وC35، و60 مدربًا بفرع الإسماعيلية للرخصتين C24 وC25، و60 مدربًا بفرع أسيوط للرخصتين C28 وC29، إلى جانب 60 مدربًا بفرع الشرقية للرخصتين C26 وC27.

كما تم حجز 15 شهادة لعدد من الدارسين الذين لم يستكملوا الساعات الدراسية المطلوبة للحصول على الرخصة.

وقامت إدارة المدربين بإرسال الشهادات المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر البريد الإلكتروني لكل دارس، فيما حرص الدكتور جمال محمد علي على إرسالها أيضًا عبر مجموعات «واتس آب» الخاصة بكل مجموعة تدريبية.

وتبلغ مدة الدراسة للحصول على الرخصة الأفريقية «C» نحو 160 ساعة تدريبية، لمدة ثلاثة أشهر بعدد 3 كورسات، وكل كورس يستغرق شهراً، وتتنوع بين المحاضرات العملية والنظرية والاختبارات الشفوية، بالإضافة إلى التحليل الفني والتطبيق العملي داخل الأندية.