قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القادمون من الخلف.. حكاية أندية استعادت لقب الدوري بعد غياب
هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟
شبورة وأمواج مرتفعة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
اللي مش قادر يروح الحكومي.. الأطباء تضع حد أدنى للكشف بالعيادات الخاصة
مفيش فلوس في الـ ATM.. شكاوى المواطنين تتصاعد ورئيس البنك الأهلي يرد
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

330 مدربًا يحصلون على الرخصة الأفريقية «C» من الكاف

الحكام
الحكام
ياسمين تيسير

أنهى الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، إجراءات تسجيل نسب الحضور والغياب ودرجات الاختبارات العملية والنظرية والشفوية على سيستم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لـ330 مدربًا حصلوا على دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة «C».

وشهدت الدورات اعتماد نتائج عدد من الفروع المختلفة، بواقع 30 مدربًا في فرع قنا للرخصة C32، و60 مدربًا بفرع المنوفية للرخصتين C31 وC38، بالإضافة إلى 60 مدربًا بفرع القاهرة للرخصتين C34 وC35، و60 مدربًا بفرع الإسماعيلية للرخصتين C24 وC25، و60 مدربًا بفرع أسيوط للرخصتين C28 وC29، إلى جانب 60 مدربًا بفرع الشرقية للرخصتين C26 وC27.

كما تم حجز 15 شهادة لعدد من الدارسين الذين لم يستكملوا الساعات الدراسية المطلوبة للحصول على الرخصة.

وقامت إدارة المدربين بإرسال الشهادات المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر البريد الإلكتروني لكل دارس، فيما حرص الدكتور جمال محمد علي على إرسالها أيضًا عبر مجموعات «واتس آب» الخاصة بكل مجموعة تدريبية.

وتبلغ مدة الدراسة للحصول على الرخصة الأفريقية «C» نحو 160 ساعة تدريبية، لمدة ثلاثة أشهر بعدد 3 كورسات، وكل كورس يستغرق  شهراً، وتتنوع بين المحاضرات العملية والنظرية والاختبارات الشفوية، بالإضافة إلى التحليل الفني والتطبيق العملي داخل الأندية.

الحكام الكاف الافريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء يوم عرفة .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و210 أدعية تحقق الأمنيات

ريبيرو

تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

الزمالك

يحتاج إلى معجزة.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك بشأن مشاركة الفريق الأفريقية

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يأكل الحاج لتجنب الإجهاد الحراري؟ وكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد