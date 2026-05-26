مجموعة مصر.. نجم نيوزيلندا: مواجهة الفراعنة تحدٍ مثير في كأس العالم

أبدى فين سورمان، مدافع منتخب نيوزيلندا ونادي بورتلاند تيمبرز الأمريكي، سعادته الكبيرة بعد اختياره ضمن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكد اللاعب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن لحظة إبلاغه بالتواجد في قائمة المونديال كانت من أكثر اللحظات تميزًا في مسيرته الكروية، خاصة بعد مشاركته في العديد من معسكرات المنتخب خلال الفترة الماضية.

وقال سورمان إن تمثيل نيوزيلندا في بطولة بحجم كأس العالم يعد مصدر فخر كبير بالنسبة له، مشيرًا إلى أن المشاركة في الحدث العالمي تمثل خطوة مهمة لأي لاعب يسعى لترك بصمة مع منتخب بلاده.

وعن مجموعة نيوزيلندا في البطولة، أوضح المدافع الدولي أن المنافسة ستكون قوية للغاية وتحد مثير، في ظل وجود منتخبات مثل مصر وبلجيكا وإيران، مؤكدًا أن جميع الفرق المشاركة تمتلك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق داخل الملعب.

وأضاف أن منتخب بلاده يدرك صعوبة المهمة، لكنه يدخل البطولة بطموحات كبيرة ورغبة حقيقية في تحقيق إنجاز تاريخي، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على تحقيق أول انتصار لنيوزيلندا في كأس العالم، بل يمتد لمحاولة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

واختتم سورمان تصريحاته بالتأكيد على حالة الحماس والثقة التي تسيطر على لاعبي المنتخب قبل انطلاق البطولة، مشددًا على أن الفريق يتطلع لتقديم مستوى قوي يليق بطموحات الجماهير النيوزيلندية.