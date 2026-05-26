فرنسا تؤكد تضامنها مع باكستان في مواجهة الإرهاب

أدانت فرنسا، اليوم /الثلاثاء/، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارًا على خط السكك الحديدية في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأكد المتحدث باسم وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، تضامن بلاده الكامل مع الشعب الباكستاني في مواجهة الإرهاب.

وتقدمت وزارة الخارجية الفرنسية بخالص تعازيها إلى أسر الضحايا وذويهم، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

يُذكر أن نحو 30 شخصًا لقوا مصرعهم وأُصيب أكثر من 100 آخرين، جراء انفجار قوي استهدف أمس الاثنين قطار ركاب في مدينة كويتا، فيما أعلنت جماعة تابعة لـ”جيش تحرير بلوشستان” الانفصالي مسؤوليتها عن الهجوم.