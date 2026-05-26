كشف جديد في سوريا.. العثور على بقايا برنامج أسلحة كيميائية واعتقال مسؤولين مشتبه بهم

أعلن مسؤول سوري عن تطورات جديدة تتعلق بملف الأسلحة الكيميائية المرتبط بالنظام السابق، مشيرًا إلى اكتشاف بقايا برنامج تسليحي ومواد ومعدات يُعتقد أنها كانت تُستخدم ضمن منظومة الأسلحة الكيميائية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

عمليات البحث والتتبع الجارية

وأوضح المسؤول أن الجهات المختصة تمكنت من استعادة أكثر من 70 صاروخًا وقنبلة جوية كانت تُستخدم كأسلحة كيميائية، في إطار عمليات البحث والتتبع الجارية لمخلفات البرنامج السابق.

مكونات مرتبطة بغاز السارين

وأضاف أن التحقيقات أسفرت كذلك عن العثور على مكونات مرتبطة بغاز السارين، وهو أحد المواد الكيميائية شديدة الخطورة التي ارتبط استخدامها سابقًا بملفات النزاع السوري.

القيادات العسكرية رفيعة المستوى

وأشار المسؤول إلى إلقاء القبض على 18 شخصًا يشتبه في تورطهم بالبرنامج، مؤكدًا أن قائمة المحتجزين تضم عدداً من القيادات العسكرية رفيعة المستوى التي يجري التحقيق معها بشأن طبيعة أدوارها ومسؤولياتها.

مكونات برامج التسليح

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الرامية لتتبع مكونات برامج التسليح السابقة والكشف عن أي مواد أو معدات قد تشكل تهديدًا أمنيًا أو إنسانيًا.

