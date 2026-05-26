أول تعليق من فضل شاكر بعد محاكمته اليوم.. تفاصيل

كشف المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر بعض التفاصيل الجديدة عن محاكمة الفنان اللبناني فى بيانًا صحفيًا، مشيرا إلي أن أن ثلاث ضباط أمنيين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة بشأن الأحداث المرتبطة بمعركة عبرا.

وأوضح البيان أن الضباط الذين استمعت إليهم المحكمة هم: العميد علي شرور، رئيس مكتب مخابرات الجنوب، والعميد محمد الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش السابق جان قهوجي، إلى جانب العميد ممدوح صعب، رئيس مكتب أمن صيدا.

اقوال الضباط فى قضية فضل شاكر

وأشار البيان إلى أن الضباط الثلاثة أكدوا، استنادًا إلى التحقيقات والتقارير الأمنية السابقة، أن فضل شاكر لم يكن مشاركًا في معركة عبرا، ولم تربطه أي علاقة مباشرة بالأحداث، موضحين أنه خلال فترة وقوع الاشتباكات كان مختبئًا أسفل درج داخل مبنى المستقبل، خوفًا من تطورات الأوضاع الأمنية آنذاك.

وأضاف البيان أن المحكمة العسكرية قررت التمهل في إصدار حكمها، بناءً على طلب وكيلة الفنان، وذلك لحين الاستماع إلى شهود إضافيين وصدور التقارير الطبية الخاصة بحالته الصحية، والتي كُلّفت لجنة مختصة بإعدادها.

وأكد المكتب الإعلامي أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة جرى استدعاؤهم من قبل هيئة المحكمة نفسها، في إطار استكمال التحقيقات وكشف جميع الملابسات المتعلقة بالقضية، مشددًا على أن الفصل النهائي في الملف بات بيد المحكمة العسكرية، بعد الاطلاع على كافة الشهادات والأدلة والتقارير المقدمة ضمن القضية.