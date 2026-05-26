مفاجأة في أقوال الشهود.. تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى 23 يونيو

تتواصل تطورات قضية الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في لبنان، وسط اهتمام واسع من الرأي العام، بعدما شهدت الجلسة الأخيرة الاستماع إلى شهادات عدد من الضباط السابقين في الجيش اللبناني بشأن علاقته بأحداث معركة عبرا التي وقعت عام 2013.

تفاصيل محاكمة فضل شاكر 

وشهدت الجلسة، التي عقدت برئاسة العميد وسيم فياض، حضور عدد من القيادات الأمنية السابقة، من بينهم العميد ممدوح صعب والعميد محمد الحسيني والعميد علي شحرور، إلى جانب المدني محمد الأسدي، أحد أفراد فريق الحراسة الخاص بفضل شاكر، حيث أجمع الشهود على عدم تورط الفنان اللبناني في المعركة أو مشاركته في أي أعمال قتالية خلال تلك الأحداث.

وأكد مدير مخابرات الجنوب السابق العميد علي شحرور أمام المحكمة أن فضل شاكر لا علاقة له بمعركة عبرا، مشيرا إلى أن الفنان كان يعيش حالة من الخوف والتهديد قبل اندلاع الاشتباكات. 

كما أوضح شاكر خلال الجلسة أنه سبق وأبلغ الأجهزة الأمنية بالمخاطر التي كان يتعرض لها، مؤكدا أنه كان يسعى إلى مغادرة المنطقة قبل تفاقم الأوضاع الأمنية.

وكشف العميد محمد الحسيني أنه التقى فضل شاكر داخل مطعمه بمدينة صيدا، المعروف باسم “مطعم ألحان”، قبل المعركة بنحو 15 يوما، في إطار محاولة لتسوية أوضاعه القانونية، لافتا إلى أن الفنان قام حينها بتسليم ذخائر كانت بحوزته.

كما شدد الحسيني على أن الفيديو المتداول إعلاميا والمعروف باسم “فيديو الفستقين” لا يرتبط بأحداث معركة عبرا بشكل مباشر.

تأجيل محاكمة فضل شاكر 

وأشار الشهود أيضا إلى أن المجموعة التي كانت ترافق فضل شاكر اقتصرت مهمتها على الحماية الشخصية، نافين وجود أي أدلة تثبت تمويله لمجموعة الشيخ أحمد الأسير أو تقديم دعم مادي أو لوجستي لها.

وخلال الجلسة، وافقت المحكمة على طلب محامية الفنان أماتا مبارك بإرفاق الملف الطبي الخاص بفضل شاكر ضمن أوراق القضية، مع تأجيل المحاكمة إلى 23 يونيو المقبل لاستكمال الاستماع إلى شهود إضافيين، تمهيدا للتقدم بطلب إخلاء سبيله.

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

