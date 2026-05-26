الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

القائمة النهائية للجان تحكيم مهرجان روتردام للفيلم العربي

أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 عن القائمة النهائية للجان تحكيم الثلاث لمسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة خلال دورته السادسة والعشرين، التي ستعقد في الفترة من  10 إلى 14 يونيو المقبل، وسينال الفائزون فيها جوائز الصقر الذهبي والفضي والبرونزي. 

 

أعضاء لجان التحكيم 

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، وهي كبرى مسابقات المهرجان، المخرج والمنتج المصري خالد يوسف رئيساً للجنة، إلى جانب النجمة والممثلة السورية ديما قندلفت، والمخرجة والمنتجة التونسية إيمان بن حسين. 

 أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، فتضم المنتجة الأردنية سوسن دروزة رئيسة للجنة، وعضوية المخرج التونسي الهولندي منجي فرحاني، والمخرج والصحفي الفلسطيني الأردني منتصر مرعي. 

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الكاتبة والشاعرة التونسية الهولندية لمياء المقدم رئيسة للجنة، وعضوية الممثل المصري أحمد فتحي، والمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة. 

يُذكر أن مهرجان روتردام للفيلم العربي يُعد من أعرق التظاهرات السينمائية العربية خارج العالم العربي، ومن المنتظر أن تستضيف دورته السادسة والعشرون الشهر المقبل نحو 30 ضيفاً من مختلف الدول العربية والأوروبية، يمثلون تخصصات سينمائية متعددة، من بينهم عدد من نجوم التمثيل والإخراج. 

خالد يوسف مهرجان روتردام للفيلم العربي أحمد فتحي الفلسطيني الأردني منتصر مرعي سوسن دروزة ديما قندلفت

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

