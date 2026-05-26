أحمد سامي: نركز في كل المباريات لكن القطبين هما أكبر اختبار لنا

أكد أحمد سامي مدافع بيراميدز، أن تفوق فريقه في بعض المباريات على الأهلي لا يعني التعامل مع المواجهة بتركيز أو أهمية أكبر من غيرها.

وقال أحمد سامي في تصريحات تلفزيونية، إن مباريات الفريق أمام القطبين الأهلي والزمالك تُعد الأهم خلال الموسم بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أن كل مواجهة لها ظروفها الخاصة.

وأضاف مدافع بيراميدز أن مباريات الأهلي تختلف في تفاصيلها وأحداثها، مؤكدًا أن التوفيق في إنهاء الفرص وتسجيل الأهداف يكون في بعض الأحيان من نصيب فريقه أمام الأهلي، بينما يختلف الوضع أمام الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كل مباراة أمام الفرق الكبرى تحمل طابعًا خاصًا وتنافسًا قويًا، وأن فريقه يسعى دائمًا لتحقيق أفضل النتائج في جميع المواجهات.