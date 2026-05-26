قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
تسلل مسيرة أطلقها حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية
إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور
خطبة عرفة.. الحذيفي يدعو إلى التقوى ووحدة المسلمين والتمسك بالتوحيد في أعظم المشاهد.. لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية بالحج
مجموعة مصر.. فيفا يتمسك بإقامة مباريات إيران في أمريكا رغم أزمة التأشيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حجاج القرعة من صعيد عرفات الطاهر: حج الغلابة أصبح 5 نجوم.. وندعو بحفظ مصر وقائدها

حجاج القرعة من صعيد عرفات الطاهر: حج الغلابة أصبح 5 نجوم..وندعو بحفظ مصر وقائدها
حجاج القرعة من صعيد عرفات الطاهر: حج الغلابة أصبح 5 نجوم..وندعو بحفظ مصر وقائدها
أ ش أ

وسط أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والروحانية، عبّر حجاج القرعة عن سعادتهم الكبيرة بمستوى الخدمات المقدمة لهم داخل المشاعر المقدسة، مؤكدين أن منظومة حج القرعة هذا العام شهدت تطورًا غير مسبوق على مستوى الإقامة والتنظيم والتغذية والرعاية، بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالحاج البسيط وحرصها على توفير أقصى درجات الراحة والأمان لهم خلال أداء المناسك.

وقال عدد من الحجاج - في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى المشاعر المقدسة اليوم / الثلاثاء /، خلال تواجدهم على صعيد عرفات الطاهر - :"إن حج الغلابة أصبح 5 نجوم"، في إشارة إلى حجم التجهيزات والخدمات التي وفرتها الدولة لضيوف الرحمن من بعثة القرعة، موجهين الدعاء بأن يحفظ الله مصر وقيادتها، وأن يديم الأمن والاستقرار على الوطن.

خيام مكيفة وتجهيزات متكاملة داخل عرفات ومنى

وأشار الحجاج إلى أن مخيمات عرفات ومنى جاءت هذا العام بمستوى متميز من التجهيزات؛ حيث تم توفير خيام واسعة ومكيفة بالكامل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مع تجهيزها بوسائل راحة متعددة، ساهمت في تخفيف مشقة المناسك على كبار السن والمرضى.

وأوضحوا أن الخيام ضمت شاشات تلفزيون لبث خطبة عرفات مباشرة، بما أتاح للحجاج متابعة الخطبة من داخل المخيمات دون الحاجة إلى التوجه إلى مسجد نمرة وسط الزحام الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة، وهو ما لاقى ارتياحًا كبيرًا بين الحجاج الذين أشادوا بحرص البعثة المصرية على سلامتهم وراحتهم.

منظومة غذائية متكاملة على مدار اليوم

وأشاد الحجاج كذلك بجودة ومستوى منظومة التغذية المقدمة لهم طوال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة، مؤكدين أن الوجبات كانت متنوعة وكافية بشكل كبير، سواء من حيث الكميات أو جودة الأصناف المقدمة.

وأوضحوا أن وجبات الغذاء الساخنة كانت تضم أصنافًا متنوعة من البروتينات مثل اللحوم والدواجن والجمبري إلى جانب الأرز والخضروات، فضلًا عن توفير ثلاث وجبات يومية بشكل منتظم، مع تقديم مشروبات وعصائر ووجبات خفيفة بشكل مستمر بين الوجبات الرئيسية، بما ساهم في الحفاظ على راحة الحجاج خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد عدد من الحجاج أن مستوى التغذية والخدمات المقدمة يفوق توقعاتهم، معبرين عن تقديرهم لحجم الجهد المبذول من فرق بعثة القرعة لخدمة ضيوف الرحمن.

تنظيم دقيق يمنع الزحام ويقضي على ظاهرة التائهين

ولم تتوقف الإشادات عند مستوى الإقامة والتغذية فقط، بل امتدت لتشمل حالة التنظيم والانضباط داخل المخيمات؛ حيث أكد الحجاج أن عملية توزيع أماكن الإقامة تمت بدقة شديدة من خلال ترقيم الخيام وتلوين طرقاتها في مشعر منى، وتخصيص أماكن بالأرقام لكل حاج على المنامة (الصوفا بيد) الخاصة به.

وأوضحوا أن وضع أرقام واضحة على الخيام والمنامات، ساهم بشكل كبير في القضاء على مشكلات التكدس والزحام، كما ساعد في الحد من حالات التيه أو فقدان الحجاج داخل المشاعر المقدسة، خاصة بين كبار السن.

وأشاروا إلى أن فرق الإشراف والمتابعة كانت متواجدة على مدار الساعة لتقديم المساعدة والإرشاد، مع سرعة التدخل لحل أي مشكلة أو تلبية أي احتياجات للحجاج.

إشادة بدور الدولة المصرية في رعاية الحجاج

وأكد الحجاج أن ما شاهدوه من خدمات وتنظيم يعكس اهتمام الدولة المصرية بالحاج البسيط وحرص القيادة السياسية على توفير رحلة حج آمنة ومريحة تليق بالمواطن المصري، مشيرين إلى أن بعثة حج القرعة قدمت نموذجًا مشرفًا في الإدارة والتنظيم داخل الأراضي المقدسة.

كما ثمّن الحجاج الجهود الكبيرة المبذولة من جميع القائمين على بعثة حج القرعة، سواء من المشرفين أو الفرق الطبية أو الإداريين، مؤكدين أن الجميع يعمل بروح واحدة لخدمة الحجاج وتوفير أقصى سبل الراحة لهم.

مشاهد إنسانية ودعوات من قلب عرفات

وفي مشاهد إنسانية مؤثرة، رفع الحجاج أكف الدعاء من فوق صعيد عرفات بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقائدها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، معربين عن امتنانهم لما لمسوه من رعاية واهتمام طوال رحلتهم الإيمانية.

وأكدوا أن رحلة الحج هذا العام ستظل واحدة من أجمل وأهم التجارب في حياتهم، ليس فقط بسبب الأجواء الروحانية العظيمة، وإنما أيضًا لما لمسوه من تنظيم متكامل وخدمات راقية خففت عنهم مشقة المناسك وساعدتهم على أداء الشعائر في أجواء من الطمأنينة والراحة.

أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والروحانية حجاج القرعة المشاعر المقدسة منظومة حج القرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

احمد عز والسقا

مدحت العدل يناشد أحمد عز والسقا: أنتم فين من دعم الزمالك؟

ترشيحاتنا

منتخب الناشئين

كأس أمم إفريقيا.. مصر بـ الزي الأبيض في مباراة تنزانيا

جابرييل جيسوس

11 لاعبا دخلوا التاريخ.. جيسوس ينضم إلى النادي الأكثر ندرة في البريميرليج

صن داونز

من موسيماني إلى كاردوسو.. مدربان فقط صنعا المجد الأفريقي لصن داونز

بالصور

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد