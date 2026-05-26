حجاج القرعة من صعيد عرفات الطاهر: حج الغلابة أصبح 5 نجوم.. وندعو بحفظ مصر وقائدها

وسط أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والروحانية، عبّر حجاج القرعة عن سعادتهم الكبيرة بمستوى الخدمات المقدمة لهم داخل المشاعر المقدسة، مؤكدين أن منظومة حج القرعة هذا العام شهدت تطورًا غير مسبوق على مستوى الإقامة والتنظيم والتغذية والرعاية، بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالحاج البسيط وحرصها على توفير أقصى درجات الراحة والأمان لهم خلال أداء المناسك.

وقال عدد من الحجاج - في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى المشاعر المقدسة اليوم / الثلاثاء /، خلال تواجدهم على صعيد عرفات الطاهر - :"إن حج الغلابة أصبح 5 نجوم"، في إشارة إلى حجم التجهيزات والخدمات التي وفرتها الدولة لضيوف الرحمن من بعثة القرعة، موجهين الدعاء بأن يحفظ الله مصر وقيادتها، وأن يديم الأمن والاستقرار على الوطن.

خيام مكيفة وتجهيزات متكاملة داخل عرفات ومنى

وأشار الحجاج إلى أن مخيمات عرفات ومنى جاءت هذا العام بمستوى متميز من التجهيزات؛ حيث تم توفير خيام واسعة ومكيفة بالكامل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مع تجهيزها بوسائل راحة متعددة، ساهمت في تخفيف مشقة المناسك على كبار السن والمرضى.

وأوضحوا أن الخيام ضمت شاشات تلفزيون لبث خطبة عرفات مباشرة، بما أتاح للحجاج متابعة الخطبة من داخل المخيمات دون الحاجة إلى التوجه إلى مسجد نمرة وسط الزحام الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة، وهو ما لاقى ارتياحًا كبيرًا بين الحجاج الذين أشادوا بحرص البعثة المصرية على سلامتهم وراحتهم.

منظومة غذائية متكاملة على مدار اليوم

وأشاد الحجاج كذلك بجودة ومستوى منظومة التغذية المقدمة لهم طوال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة، مؤكدين أن الوجبات كانت متنوعة وكافية بشكل كبير، سواء من حيث الكميات أو جودة الأصناف المقدمة.

وأوضحوا أن وجبات الغذاء الساخنة كانت تضم أصنافًا متنوعة من البروتينات مثل اللحوم والدواجن والجمبري إلى جانب الأرز والخضروات، فضلًا عن توفير ثلاث وجبات يومية بشكل منتظم، مع تقديم مشروبات وعصائر ووجبات خفيفة بشكل مستمر بين الوجبات الرئيسية، بما ساهم في الحفاظ على راحة الحجاج خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد عدد من الحجاج أن مستوى التغذية والخدمات المقدمة يفوق توقعاتهم، معبرين عن تقديرهم لحجم الجهد المبذول من فرق بعثة القرعة لخدمة ضيوف الرحمن.

تنظيم دقيق يمنع الزحام ويقضي على ظاهرة التائهين

ولم تتوقف الإشادات عند مستوى الإقامة والتغذية فقط، بل امتدت لتشمل حالة التنظيم والانضباط داخل المخيمات؛ حيث أكد الحجاج أن عملية توزيع أماكن الإقامة تمت بدقة شديدة من خلال ترقيم الخيام وتلوين طرقاتها في مشعر منى، وتخصيص أماكن بالأرقام لكل حاج على المنامة (الصوفا بيد) الخاصة به.

وأوضحوا أن وضع أرقام واضحة على الخيام والمنامات، ساهم بشكل كبير في القضاء على مشكلات التكدس والزحام، كما ساعد في الحد من حالات التيه أو فقدان الحجاج داخل المشاعر المقدسة، خاصة بين كبار السن.

وأشاروا إلى أن فرق الإشراف والمتابعة كانت متواجدة على مدار الساعة لتقديم المساعدة والإرشاد، مع سرعة التدخل لحل أي مشكلة أو تلبية أي احتياجات للحجاج.

إشادة بدور الدولة المصرية في رعاية الحجاج

وأكد الحجاج أن ما شاهدوه من خدمات وتنظيم يعكس اهتمام الدولة المصرية بالحاج البسيط وحرص القيادة السياسية على توفير رحلة حج آمنة ومريحة تليق بالمواطن المصري، مشيرين إلى أن بعثة حج القرعة قدمت نموذجًا مشرفًا في الإدارة والتنظيم داخل الأراضي المقدسة.

كما ثمّن الحجاج الجهود الكبيرة المبذولة من جميع القائمين على بعثة حج القرعة، سواء من المشرفين أو الفرق الطبية أو الإداريين، مؤكدين أن الجميع يعمل بروح واحدة لخدمة الحجاج وتوفير أقصى سبل الراحة لهم.

مشاهد إنسانية ودعوات من قلب عرفات

وفي مشاهد إنسانية مؤثرة، رفع الحجاج أكف الدعاء من فوق صعيد عرفات بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقائدها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، معربين عن امتنانهم لما لمسوه من رعاية واهتمام طوال رحلتهم الإيمانية.

وأكدوا أن رحلة الحج هذا العام ستظل واحدة من أجمل وأهم التجارب في حياتهم، ليس فقط بسبب الأجواء الروحانية العظيمة، وإنما أيضًا لما لمسوه من تنظيم متكامل وخدمات راقية خففت عنهم مشقة المناسك وساعدتهم على أداء الشعائر في أجواء من الطمأنينة والراحة.