برلماني: الدولة المصرية تشهد مرحلة مهمة من البناء والتنمية الشاملة على يد الرئيس السيسي

بعث النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، خالص التهاني وأصدق التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تحمل في جوهرها معاني التضحية والإخلاص، وتُجسد قيم التكاتف بين أبناء الوطن الواحد.

مرحلة مهمة من البناء والتنمية الشاملة

وقال جعفر، في بيان صحفي له اليوم، الثلاثاء، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد مرحلة مهمة من البناء والتنمية الشاملة، تعتمد على رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية استطاعت أن تعبر بالوطن إلى بر الأمان رغم التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما تحقق من استقرار داخلي وأمن متماسك لم يكن ليتحقق لولا الإدارة الحكيمة للقيادة السياسية، التي أولت اهتمامًا كبيرًا بملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسعت إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين عبر مشروعات قومية كبرى غيرت وجه الحياة في العديد من المحافظات.

مصر تنعم بحالة من الاستقرار والنهضة

وأوضح النائب أن عيد الأضحى يأتي هذا العام ومصر تنعم بحالة من الاستقرار النسبي والنهضة التنموية في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الدولة في ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة وبناء مؤسسات قوية قادرة على الاستمرار في مواجهة التحديات.

واختتم النائب حسن جعفر بيانه تهنئته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وقيادتها وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا استمرار دعم النواب للقيادة السياسية في مسيرة البناء والتنمية.