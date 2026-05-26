قنا.. حملات نظافة مكبرة بفرشوط ترفع 100متر مكعب تراكمات ومخلفات مجازر

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، بمحافظة قنا، من رفع قرابة 100 متر مكعب من القمامة والمخلفات الصلبة، بجانب إزالة مخلفات المجازر ونقاط الذبح، خلال حملة نظافة عامة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى التابعة لها، فى إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين طوال أيام العيد.

وأشرف علي الحملة، ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وبمتابعة عثمان مدكور، نائب رئيس المركز، وبمشاركة واسعة من رؤساء القرى ومسؤولي قطاعات النظافة والبيئة، بالإضافة إلى عمال النظافة وقسم الإشغالات بالمركز، بجانب استخدام معدات الحملة الميكانيكية من لودارات وسيارات نقل النفايات.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، أن جهود الحملة تركزت على تطهير محيط المجازر ونقاط الذبح والتخلص من مخلفاتها بطرق آمنة، وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية منعًا لانتشار الأوبئة، بالتوازي مع إزالة التراكمات والقمامة من المقالب الوسيطة في الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلًا عن تمشيط محيط المساجد الكبرى وساحات صلاة العيد لتهيئة الطرق المؤدية إليها وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، استمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات أولًا بأول طوال أيام عيد الأضحى، مع تفعيل غرف العمليات لتلقي أي شكاوى والتعامل معها بشكل فورى.