محافظ قنا يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة ارتفاع مناسيب النيل

ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، آلية التعامل مع أي ارتفاع محتمل في مناسيب نهر النيل، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق المستمر مع المختصين بمديرية الري والجهات المعنية، وسرعة توجيه الإنذارات للمواطنين بمناطق طرح النهر، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، وممثلي القطاعات الخدمية المختلفة.

و تناول الاجتماع، متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف مراكز المحافظة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية.

واستعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، لضمان الانتهاء منها وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

كما وجه محافظ قنا، مديرية الطرق والوحدات المحلية، بالاحتفاظ بنسبة 1% من حجم أعمال الانترلوك المنفذة داخل كل مركز، على أن يتم تخزينها بمخازن الوحدات المحلية لاستخدامها في أعمال الصيانة الدورية والطارئة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الطرق، وسرعة التدخل لمعالجة أي تلفيات، وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع.

وأكد ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى لمراجعة أوضاع الحملات الميكانيكية، بما يسهم في رفع كفاءة المعدات، وتحسين مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ذات السياق، وجه الببلاوي، بإعداد تقرير شامل حول أوضاع الحملات الميكانيكية، ومراجعة أعمال رصف الطرق والانترلوك، والحصر الفعلي للمشروعات المنفذة على الطبيعة، مع التشديد على المتابعة الدورية للعبارات واللانشات النهرية، وإجراءات التراخيص، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان والحفاظ على أرواح المواطنين.



وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على أهمية الالتزام الكامل بأعمال النظافة داخل المجازر بمختلف مراكز المحافظة، وتوفير العمالة اللازمة لرفع كفاءة الخدمات، مؤكدا أن مشروعات الخطة الاستثمارية يتم توجيهها وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء محافظة قنا.



