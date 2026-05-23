مصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في قنا

لقى شاب مجهول الهوية مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بنطاق مركز قفط جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب فى العشرينيات من العمر أسفل عجلات قطار بمركز قفط.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الشاب حاول العبور من ممر غير شرعى بنطاق مركز قفط، إلا أن القطار صدمه على شريط السكة الحديد وأنهى حياته فى الحال.

من جانبه تكثف أجهزة الأمن بقنا جهودها لكشف هوية الشاب المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات التحقيقات الاجراءات القانونية اللازمة.

