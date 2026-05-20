بقرار إنساني.. شوارع قنا خالية من عمال النظافة في وقت الظهيرة

شهدت محافظة قنا، اليوم الأربعاء، خلو الشوارع والميادين من عمال النظافة خلال فترة الظهيرة، فى أول تطبيق لقرار انسانى، يقضى بعدم عمل العمال خلال هذه الفترة التى تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة.

وأجرى " صدى البلد"، بثا مباشرا، رصد خلاله خلو الشوارع من عمال النظافة، خلال فترة الظهيرة والتى بدأت من الساعة ١٢ ظهراً وامتدت الى الساعة ٦ مساءً.

وكان اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وجه بوقف العمل الميداني لجميع عمال النظافة والشوارع بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً، تزامناً مع موجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وأشار محافظ قنا، إلى أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة البالغ على سلامة وصحة العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، ووقايتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس، لافتاً إلى أن العنصر البشري يأتي دائماً على رأس أولويات الدولة المصرية، تقديراً للدور الوطني والجهد الكبير الذي يبذله عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأشار الببلاوي، إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإعادة تنظيم ساعات العمل الرسمية وتدوير الفترات "الشيفتات"، بحيث يتم تكثيف العمل في الساعات الأولى من الصباح الباكر والفترات المسائية بعد غروب الشمس، لتعويض فترة التوقف وضمان عدم تأثر مستوى النظافة العامة في الشوارع والميادين.

كما ناشد محافظ قنا، الأهالي بكافة قرى ومدن المحافظة، بضرورة التعاون الإيجابي مع عمال النظافة، من خلال الالتزام بإلقاء القمامة والمخلفات داخل الصناديق والحاويات المخصصة لها وفي المواعيد المحددة لجمعها، وموضحاً أن وعي المواطن وسلوكه الحضاري يمثلان الركيزة الأساسية لإنجاح منظومة النظافة، ولتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء العمال وتقليل فترات تواجدهم تحت أشعة الشمس الحارقة.

