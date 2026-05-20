هند الضاوي: نتنياهو قد يلجأ لحل الكنيست بنفسه للتهرب من المساءلة السياسية

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن المشاكل داخل إسرائيل بدأت تتصاعد بعد قرارات الحكومة، وخاصة وقف الدعم المقدم للمدارس الدينية من قبل المحكمة العليا، ما دفع الحريديم للتجمع ومناقشة موقفهم.

وقالت هند الضاوي، خلال برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الحريديم وصلوا إلى استنتاج مفاده أن نتنياهو منافق وكاذب، ويجب ممارسة الضغط عليه والكنيست، مشيرة إلى أن الأحزاب الدينية اتفقت على طرح حل الكنيست للتصويت من أجل الضغط على نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة لتشكيل حكومة جديدة.

وشددت هند الضاوي على أن نتنياهو قد يكون أذكى منهم، وقد يلجأ لحل الكنيست بنفسه للتحرر من المسائلة لعدة أشهر، بينما يسعى الحريديم لرد صفعة سياسية على رئيس الحكومة، وسط مطالبات الجيش بزيادة أعداد المجندين لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.