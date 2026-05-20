ما ينفعش الأهلي يبقى مركز تالت.. متعب يعلق على مشاركة الأحمر بالكونفدرالية

انتقد عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق تواجد المارد الأحمر في المركز الثالث ببطولة الدوري المصري، ومشاركته بذلك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ عقب انتهاء الموسم الحالي لبطولة الدوري.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية: “هارد لك لجماهير الأهلي وليس للاعبين .. ما ينفعش نبقي في المركز الثالث”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي بثنائية دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما الليلة، ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعد ركلة ركنية للأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعو المصري بارتباك شديد لتصل الكرة لأقدام تريزيجيه الذي أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وواصل الأهلي الضغط على الفريق البورسعيدي، وأهدر تريزيجيه فرصة ثانية للتسجيل.

ونشط أداء المصري بشكل تدريجي وحاول الضغط على الأهلي مُستغلاً هدوء المارد الأحمر.

وتلقى ياسين مرعي لاعب الأهلي طردا مباشرا في مباراة فريقه مع المصري في الدقيقة 38 بعد عرقلة منذر طمين لاعب الفريق البورسعيدي خارج منطقة الجزاء لحظة انفراده بمرمى شوبير.

ونجح تريزيجيه في إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء 89 من عمر اللقاء

وعقب فوز الزمالك وتتويجه بالدوري المصري، وتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 57 نقطة ليلحق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة ليتواجد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.