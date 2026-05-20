معتمد جمال بعد التتويج بلقب الدوري: اللاعبون كانوا يدركون حجم المسئولية.. و نجحوا في حصد البطولة

أعرب  معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الدوري.

وقال المدير الفني :" أهدي اللقب لجماهير الزمالك، وكنت أتمنى التتويج بالكونفدرالية من أجل إسعادهم، وكنت حزينًا بعد خسارة اللقب الأفريقي بسبب حزن الجماهير".

وأشاد المدير الفني بلاعبي الفريق موضحًا أنهم بذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب وإسعاد الجماهير".

وقال معتمد جمال: "دعم جماهير الزمالك كان دافعًا قويًا للفريق طوال الموسم، واللاعبون  كانوا يدركون حجم المسئولية، و نجحوا في حصد البطولة ".

واختتم المدير الفني  قائلاً :"الزمالك يستحق الفوز باللقب  عن جدارة، والبطولة بمثابة تعويض للجماهير بعد خسارة الكونفدرالية".
وحصد فريق الزمالك لقب الدوري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة، بعدما رفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة، في حين توقف رصيد سيراميكا عند 44 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

