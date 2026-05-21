أحمد حسن: اجتماع عاجل في الزمالك لحسم أزمة إيقاف القيد

كشف أحمد حسن عن تطورات جديدة داخل نادي الزمالك، تتعلق بملف إيقاف القيد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر.. مجلس الزمالك يجتمع خلال ساعات لحسم ملف إيقاف القيد”.

ويأتي ذلك في ظل حالة الترقب داخل القلعة البيضاء، خاصة مع سعي الإدارة لإنهاء الأزمة بشكل رسمي، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، وتفادي أي عقوبات قد تؤثر على استعدادات الزمالك للموسم الجديد

وتوج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز أمس حيث انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.