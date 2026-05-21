الخارجية الألمانية تدعو إلى عودة الملاحة إلى مضيق هرمز فورا بدون قيود

دعت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومديرة مركز التواصل أنيكا إدريس، إلى عودة الملاحة إلى مضيق هرمز فورا بدون قيود أو رسوم، مؤكدة أن حرية الملاحة البحرية تمثل أولوية دولية لا يمكن التهاون بها.

وأضافت إدريس -في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، اليوم /الخميس/- أن أي حل دائم للأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار الدبلوماسي، مؤكدة أن ألمانيا تدفع بقوة نحو خفض التصعيد وتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى نهاية دائمة للأعمال القتالية.

وأوضحت أن أوروبا تستعد لتحمل مسؤوليات أمنية بعد انتهاء العمليات القتالية، بما في ذلك المساهمة في تأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية، محذرة من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يقود إلى أزمة طاقة عالمية حادة، مع انعكاسات مباشرة على أسعار الوقود والطيران وسلاسل الإمداد العالمية.