صرف 10 آلاف جنيه قبل العيد .. شروط وخطوات الحصول على المعاش الاستثنائي

يواصل المواطنون البحث عن تفاصيل المعاشات الاستثنائية وشروط الحصول عليها، بالتزامن مع إعلان النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، عن التوصل إلى حل جزئي لأزمة تعطل سيستم المعاشات، من خلال صرف 10 آلاف جنيه كدفعة أولية للمستحقين قبل إجازة عيد الأضحى.

وأوضح عبدالجواد أن الأزمة جاءت نتيجة تطبيق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نظامًا إلكترونيًا جديدًا (CRM) بدلًا من النظام السابق (SAIO)، ما تسبب في تأخر صرف المعاشات وتعطل بعض الخدمات التأمينية الأساسية بعدد من المحافظات.

وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف المبالغ المقررة عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لحين الانتهاء من تشغيل النظام الجديد بكامل كفاءته عقب إجازة عيد الأضحى.

وفي هذا السياق، يقدم موقع صدى البلد معلومات مهمة حول المعاش الاستثنائي، والفئات المستحقة له، وخطوات التقديم وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي

يُصرف المعاش الاستثنائي لعدد من الفئات، أبرزها:

العاملون السابقون بالحكومة وقطاع الأعمال العام الذين لم يحصلوا على معاش من قبل.

الحالات التي تستحق تحسين المعاش بسبب الظروف الصحية أو الاجتماعية.

من قدموا خدمات جليلة للدولة.

ضحايا الكوارث العامة والحالات الإنسانية الخاصة.

خطوات التقديم للحصول على معاش استثنائي

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة خطوات للحصول على المعاش الاستثنائي، تشمل:

استيفاء نموذج طلب المعاش من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص.

اعتماد الطلب وختمه ثم تقديمه لإدارة المعاشات الاستثنائية.

في الحالات المرضية يتم تحويل المتقدم إلى اللجنة الطبية بالتأمين الصحي لتحديد مدى احتياجه للعلاج طويل الأمد.

في الحالات الاجتماعية يتم إجراء بحث اجتماعي لقياس مستوى الدخل والظروف المعيشية.

المستندات المطلوبة

يتطلب طلب المعاش الاستثنائي إرفاق عدد من المستندات، من بينها:

تقرير طبي معتمد.

بحث اجتماعي.

المستندات الداعمة للحالة.

وبعد استكمال الأوراق، يتم عرض الملف على اللجنة المختصة لتحديد أحقية المواطن في صرف أو تحسين المعاش الاستثنائي.

حالات استحقاق المعاش وفق القانون

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على أحقية عدد من الفئات في الحصول على المعاش، ومنها:

البنات غير المتزوجات والمطلقات والأرامل.

الأبناء المستحقون للمعاش بالتساوي.

الأشخاص ذوو الإعاقة، مع إمكانية الجمع بين أكثر من معاش وفقًا للقانون.

