قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان العرب يؤمّنون رحلات الحج قديمًا؟.. نظام الأشهر الحرم لحماية القوافل قبل الإسلام
براءة سمر نديم مالكة دار مسنين من تهمة حيازة مواد مخدرة
أزمة تنافسية طاحنة تواجه الطيران الأوروبي وتكلفة الوقود تبلغ مستويات قياسية
اللي بيتصور في الحج أجره ناقص.. أزهريان يوجهان رسالة عاجلة للحجاج
بعد تثبيت سعر الفائدة.. 40 قرشا انخفاضًا في سعر الدولار اليوم الخميس
بعد تثبيت سعر الفائدة.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 بكام؟
ترامب: سنصادر اليورانيوم المخصب من إيران وندمره.. لن يحصلوا عليه
منتخب مصر يبدأ رحلة المونديال.. وصول لاعبي الفراعنة للمعسكر بمركز المنتخبات الوطنية
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض
موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وأبرز الأعمال المستحبة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: أجواء ربيعية ولكن احذروا هذه الظواهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صرف 10 آلاف جنيه قبل العيد .. شروط وخطوات الحصول على المعاش الاستثنائي

المعاشات
المعاشات
حسن رضوان

يواصل المواطنون البحث عن تفاصيل المعاشات الاستثنائية وشروط الحصول عليها، بالتزامن مع إعلان النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، عن التوصل إلى حل جزئي لأزمة تعطل سيستم المعاشات، من خلال صرف 10 آلاف جنيه كدفعة أولية للمستحقين قبل إجازة عيد الأضحى.

وأوضح عبدالجواد أن الأزمة جاءت نتيجة تطبيق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نظامًا إلكترونيًا جديدًا (CRM) بدلًا من النظام السابق (SAIO)، ما تسبب في تأخر صرف المعاشات وتعطل بعض الخدمات التأمينية الأساسية بعدد من المحافظات.

وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف المبالغ المقررة عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لحين الانتهاء من تشغيل النظام الجديد بكامل كفاءته عقب إجازة عيد الأضحى.

وفي هذا السياق، يقدم موقع صدى البلد معلومات مهمة حول المعاش الاستثنائي، والفئات المستحقة له، وخطوات التقديم وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

 الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي

يُصرف المعاش الاستثنائي لعدد من الفئات، أبرزها:

 العاملون السابقون بالحكومة وقطاع الأعمال العام الذين لم يحصلوا على معاش من قبل.
 الحالات التي تستحق تحسين المعاش بسبب الظروف الصحية أو الاجتماعية.
من قدموا خدمات جليلة للدولة.
 ضحايا الكوارث العامة والحالات الإنسانية الخاصة.

خطوات التقديم للحصول على معاش استثنائي

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة خطوات للحصول على المعاش الاستثنائي، تشمل:

 استيفاء نموذج طلب المعاش من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص.
 اعتماد الطلب وختمه ثم تقديمه لإدارة المعاشات الاستثنائية.
 في الحالات المرضية يتم تحويل المتقدم إلى اللجنة الطبية بالتأمين الصحي لتحديد مدى احتياجه للعلاج طويل الأمد.
 في الحالات الاجتماعية يتم إجراء بحث اجتماعي لقياس مستوى الدخل والظروف المعيشية.

 المستندات المطلوبة

يتطلب طلب المعاش الاستثنائي إرفاق عدد من المستندات، من بينها:

 تقرير طبي معتمد.
 بحث اجتماعي.
 المستندات الداعمة للحالة.

وبعد استكمال الأوراق، يتم عرض الملف على اللجنة المختصة لتحديد أحقية المواطن في صرف أو تحسين المعاش الاستثنائي.

 حالات استحقاق المعاش وفق القانون

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على أحقية عدد من الفئات في الحصول على المعاش، ومنها:

 البنات غير المتزوجات والمطلقات والأرامل.
 الأبناء المستحقون للمعاش بالتساوي.
 الأشخاص ذوو الإعاقة، مع إمكانية الجمع بين أكثر من معاش وفقًا للقانون.
 

المعاشات الاستثنائية حزب مستقبل وطن النائب أحمد عبدالجواد مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ترشيحاتنا

أردوغان وكمال كليغدار أوغلو

زلزال سياسي في تركيا | أقوي منافس لأردوغان يعود لرئاسة "الشعب الجمهوري" بحكم قضائي

ارتفاع الطاقة و صعود الدولار

ضربة مزدوجة.. ارتفاع الطاقة وصعود الدولار يضغطان على العملات الناشئة

ترامب

ترامب يعتزم تخفيف قواعد استخدام مواد التبريد في محاولة لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

بالصور

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد