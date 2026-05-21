دار الكتب تؤكد استمرار منح أرقام الإيداع وتوضح آليات تسليم النسخ الإلكترونية

أكدت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية استمرار إجراءات منح أرقام الإيداع للمؤلفين والناشرين بصورة منتظمة، نافية ما أثير مؤخرًا بشأن وجود تغييرات تعطل حصول المتقدمين على أرقام الإيداع الخاصة بالمطبوعات.



وقالت الهيئة، في بيان توضيحي، إنها تتابع باهتمام ما أُثير حول إجراءات الإيداع، مؤكدة التزامها الكامل بحماية حقوق الملكية الفكرية وصون حقوق المؤلفين، باعتبارها إحدى أعرق المؤسسات الثقافية الوطنية في المنطقة.

وأوضحت الدار أن الحصول على رقم الإيداع يتم عند تقديم الطلب، على أن يلتزم صاحب الطلب بإيداع النسخ المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الرقم.

وأضافت الهيئة أن إجراءات الإيداع تشمل تقديم نسخة إلكترونية من العمل، سواء بصيغة PDF قابلة للبحث أو ملف Word مؤمَّن وغير قابل للتحرير، وذلك وفقًا لرغبة مقدم الطلب، إلى جانب النسخ المطبوعة المقررة قانونًا.

وشددت دار الكتب والوثائق القومية على أنها كانت، على مدار عقود، «الحصن والدرع الواقي» لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتصدي لأي محاولات تمس حقوق المؤلفين أو تضر بها.

ويأتي بيان الهيئة في أعقاب حالة الجدل التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن آليات الإيداع الجديدة، وما اعتبره بعض الناشرين والمهتمين بالكتاب تخوفات تتعلق بحماية المحتوى الرقمي وحقوق النشر.