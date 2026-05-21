عملاقان أوروبيان يدخلان سباق التعاقد مع صلاح.. أين يذهب النجم المصري؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول ناديي إيه سي ميلان وروما في سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الغموض المستمر حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي.

ووفقا لما ذكره موقع “فوتبول إنسايدر” البريطاني، فإن الناديين الإيطاليين يدرسان تقديم عروض رسمية لضم قائد منتخب مصر، مستغلين اقتراب نهاية مشواره مع ليفربول، خاصة مع تزايد الأحاديث حول إمكانية رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

يغادر النجم المصري، البالغ من العمر 33 عامًا، ملعب أنفيلد بعد رحلة استمرت منذ يونيو 2017، خاض خلالها أكثر من 435 مباراة، وكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى أن «الوقت قد حان» واصفًا المرحلة الحالية بأنها «بداية الوداع» مؤكدًا في الوقت ذاته تركيزه الكامل على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة مع الفريق.

وتابع: «لم أتخيّل يوماً إلى أي حد سيصبح هذا النادي وهذه المدينة وهؤلاء الناس جزءاً من حياتي، ليفربول ليس مجرد ناد لكرة القدم، بل شغف وتاريخ وروح».

وأشار قائد منتخب مصر إلى أن الفريق «احتفل معاً بالانتصارات وفاز بأهم الألقاب وكافح خلال أصعب الفترات» موجهاً الشكر لكل من كان جزءاً من مسيرته في النادي، وخصوصاً زملاءه والجماهير التي قال إن دعمها سيبقى معه دائماً.

واختتم صلاح: «الرحيل ليس سهلاً أبداً، لقد منحتموني أجمل أيام حياتي، سأبقى دائماً واحداً منكم، وسيبقى هذا النادي بيتي لي ولعائلتي»، في إشارة إلى النشيد الشهير لجماهير ليفربول.

هل ينتقل صلاح إلى الدوري الإيطالي؟

تبدو فكرة عودة صلاح إلى الدوري الإيطالي مطروحة بقوة، خصوصا أن اللاعب سبق له التألق هناك بقميصي فيورنتينا وروما، قبل انتقاله إلى ليفربول وصناعة مسيرة استثنائية في الملاعب الإنجليزية.

وخاض النجم المصري خلال تجربته السابقة في إيطاليا 65 مباراة، سجل خلالها 29 هدفا، ما جعله يترك بصمة واضحة لدى جماهير “الكالتشيو”.

ورغم ارتباط اسم صلاح في الأشهر الماضية بالانتقال إلى الدوري السعودي، فإن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن هذا الخيار لم يُحسم بعد، في وقت تسعى فيه أندية أوروبية كبرى لاستغلال خبراته وقدراته الهجومية الكبيرة.

ويستعد صلاح لخوض مباراته الأخيرة بقميص ليفربول أمام برينتفورد في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي، وسط حالة من الترقب بشأن القرار النهائي الذي سيتخذه اللاعب حول مستقبله خلال الأسابيع المقبلة.

تصريحات محمد صلاح الأخيرة

وفي سياق متصل، أثارت تصريحات صلاح الأخيرة بشأن الأوضاع داخل ليفربول جدلا واسعا في وسائل الإعلام الإنجليزية، بعدما اعتبر بعض المحللين أن تصريحاته تضمنت انتقادات غير مباشرة للمدرب أرني سلوت، مقارنة بالفترة التي قاد فيها يورجن كلوب الفريق.

كما تحدث عدد من نجوم الكرة السابقين عن وجود حالة من التوتر داخل غرفة ملابس ليفربول هذا الموسم.