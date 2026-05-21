قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كابوس روسي يرعب العالم.. بوتين يعلن عن صاروخ يخترق أقوى أنظمة الدفاع الصاروخي
رعب إيبولا.. تغيير مسار طائرة أمريكية إلى كندا بعد ركوب شخص من الكونغو
قبل إعلان سعر الفائدة.. الذهب يتراجع 30 جنيهًا داخل الصاغة
عملاقان أوروبيان يدخلان سباق التعاقد مع صلاح.. أين يذهب النجم المصري؟
هل يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية؟
عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي
انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم.. وارتفاع البصل والخيار والفلفل
لماذا يتراجع الشباب عن الزواج؟.. الأسباب النفسية والاجتماعية وراء الظاهرة
جديد في المنتخب.. تفاصيل إستبعاد 23 لاعبا من قائمة مونديال 2026
بورتو يعلن رحيل تياجو سيلفا بعد نصف موسم.. حلم مونديال 2026 يتبخر رغم التتويج بالدوري
تزامنًا مع التغيرات الجوية.. الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية فصل الصيف 2026
المراهنات الإلكترونية.. وجه مظلم يبتلع الشباب بين وهم الثراء وخسائر الواقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عملاقان أوروبيان يدخلان سباق التعاقد مع صلاح.. أين يذهب النجم المصري؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول ناديي إيه سي ميلان وروما في سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الغموض المستمر حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي. 

ووفقا لما ذكره موقع “فوتبول إنسايدر” البريطاني، فإن الناديين الإيطاليين يدرسان تقديم عروض رسمية لضم قائد منتخب مصر، مستغلين اقتراب نهاية مشواره مع ليفربول، خاصة مع تزايد الأحاديث حول إمكانية رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول 

يغادر النجم المصري، البالغ من العمر 33 عامًا، ملعب أنفيلد بعد رحلة استمرت منذ يونيو 2017، خاض خلالها أكثر من 435 مباراة، وكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي. 

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى أن «الوقت قد حان» واصفًا المرحلة الحالية بأنها «بداية الوداع» مؤكدًا في الوقت ذاته تركيزه الكامل على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة مع الفريق.

وتابع: «لم أتخيّل يوماً إلى أي حد سيصبح هذا النادي وهذه المدينة وهؤلاء الناس جزءاً من حياتي، ليفربول ليس مجرد ناد لكرة القدم، بل شغف وتاريخ وروح».

وأشار قائد منتخب مصر إلى أن الفريق «احتفل معاً بالانتصارات وفاز بأهم الألقاب وكافح خلال أصعب الفترات» موجهاً الشكر لكل من كان جزءاً من مسيرته في النادي، وخصوصاً زملاءه والجماهير التي قال إن دعمها سيبقى معه دائماً.

واختتم صلاح: «الرحيل ليس سهلاً أبداً، لقد منحتموني أجمل أيام حياتي، سأبقى دائماً واحداً منكم، وسيبقى هذا النادي بيتي لي ولعائلتي»، في إشارة إلى النشيد الشهير لجماهير ليفربول.

هل ينتقل صلاح إلى الدوري الإيطالي؟

تبدو فكرة عودة صلاح إلى الدوري الإيطالي مطروحة بقوة، خصوصا أن اللاعب سبق له التألق هناك بقميصي فيورنتينا وروما، قبل انتقاله إلى ليفربول وصناعة مسيرة استثنائية في الملاعب الإنجليزية. 

وخاض النجم المصري خلال تجربته السابقة في إيطاليا 65 مباراة، سجل خلالها 29 هدفا، ما جعله يترك بصمة واضحة لدى جماهير “الكالتشيو”. 

ورغم ارتباط اسم صلاح في الأشهر الماضية بالانتقال إلى الدوري السعودي، فإن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن هذا الخيار لم يُحسم بعد، في وقت تسعى فيه أندية أوروبية كبرى لاستغلال خبراته وقدراته الهجومية الكبيرة. 

ويستعد صلاح لخوض مباراته الأخيرة بقميص ليفربول أمام برينتفورد في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي، وسط حالة من الترقب بشأن القرار النهائي الذي سيتخذه اللاعب حول مستقبله خلال الأسابيع المقبلة. 

تصريحات محمد صلاح الأخيرة

وفي سياق متصل، أثارت تصريحات صلاح الأخيرة بشأن الأوضاع داخل ليفربول جدلا واسعا في وسائل الإعلام الإنجليزية، بعدما اعتبر بعض المحللين أن تصريحاته تضمنت انتقادات غير مباشرة للمدرب أرني سلوت، مقارنة بالفترة التي قاد فيها يورجن كلوب الفريق. 

كما تحدث عدد من نجوم الكرة السابقين عن وجود حالة من التوتر داخل غرفة ملابس ليفربول هذا الموسم.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح ليفربول عروض محمد صلاح الدوري الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

معاشات يونيو

بشرى من التأمينات .. بدء صرف معاشات يونيو خلال أيام

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

النادي الأهلي

حقل تجارب.. رد فعل صادم من فرج عامر بعد ضياع لقب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد