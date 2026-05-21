الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صلاح: مفيش زملكاوي كان يتوقع تتويج الزمالك بالدوري

باسنتي ناجي

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، سعادته الكبيرة بتتويج الزمالك، مشيدًا بالدور الذي لعبه معتمد جمال في قيادة الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال صلاح، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة “CBC”:

“أنا فرحان جدًا للزمالك، وفرحان بالإنجاز الذي حققه معتمد جمال، خاصة في ظل الجماهير التي ساندت الفريق".

وأضاف: "معتمد لازم ياخد حقه، واللاعبون أيضًا يستحقون الإشادة، وأعتقد أن معتمد نجح في تكوين علاقة إنسانية قوية مع اللاعبين، وأقنعهم إن مفيش فلوس وإن لازم نلعب لهدف تاني".

وتابع: "خلينا نعيش الفرحة، لأن مفيش مخلوق زملكاوي كان يتوقع إن ده يحصل".

وواصل: "ممكن يكون سر ما حدث هو القفلة والتركيز على اللاعبين، لأن الفريق لم يكن يمتلك عناصر تتحمل الضغط بشكل كبير، لكن ربنا جعل لنا سند وحدثت ملحمة".

وأشار إلى دور الجماهير وتأثيرها على اللاعبين، قائلًا:

“اللاعبون شعروا بالجمهور وعرفوا قيمة الثقة التي منحها لهم".

وعن عبد الله السعيد، قال: "عبد الله السعيد قدم كل ما لديه، وكان فارقًا مع الزمالك كقائد، وهو الوحيد الذي يقدر يقول إنه مش قادر.”

واختتم حديثه قائلًا: "كنت قلت إن محمد شحاتة لا يستطيع اللعب بسبب وفاة والده".

اللحوم المصنعة
