3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس نهارا طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر لخليج السويس : معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 18

العاصمة الإدارية 30- 17

6 أكتوبر 30 -17

بنها 28 -18

دمنهور 28- 17

وادي النطرون 29 -18

كفر الشيخ 28- 17

بلطيم 27 -17

المنصورة 28- 18

الزقازيق 29- 18

شبين الكوم 28- 17

طنطا 28 -17

دمياط 26 -18

بورسعيد 26- 19

الاسماعيلية 32- 18

السويس 31 -18

العريش 26- 16

رفح 25 -16

رأس سدر 30- 19

نخل 30 -16

كاترين 26 -12

الطور 25 -19

طابا 24 -17

شرم الشيخ 31 -22

الغردقة 31 -21

الإسكندرية 24 -18

العلمين 23 -17

مطروح 24- 17

السلوم 25 -17

سيوة 26 -18

رأس غارب 27 -19

سفاجا 31 -21

مرسى علم 32 -22

الشلاتين 32 -24

حلايب 30 -25

أبو رماد 35 -23

مرسى حميرة 32 -24

أبرق 37- 23

جبل علبة 37 -24

رأس حدربة 30 -26

الفيوم 29- 18

بني سويف 29- 18

المنيا 30 -17

أسيوط 30- 17

سوهاج 31 -18

قنا 33 -21

الأقصر 35 -22

أسوان 36 -22

الوادى الجديد 34 -22

أبوسمبل 38 -23