مصر وفرنسا تفتحان صفحة صناعية جديدة.. وإزالة المعوقات لتوطين التكنولوجيا

ولاء عبد الكريم

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع إيريك شوفالييه، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا، ودعم جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، وذلك خلال لقاء موسع حضره الدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي.

شراكة متصاعدة
 

أكد وزير الصناعة أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد زخما كبيرا خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الزيارات المتعددة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، والتي مهدت لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.
 

دعم المستثمرين
 

أوضح هاشم أن الوزارة تعمل على إزالة التحديات التي تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر، مشيراً إلى أن آخر هذه الجهود شملت شركة لوريال، في إطار دعم توسعات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلي.
 

استثمارات فرنسية
 

استعرض اللقاء نشاط أكثر من 200 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري، من بينها شنايدر إلكتريك وسانت جوبان وفاليو، والتي توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب مشروع ألستوم لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب لتصنيع أنظمة النقل.
 

توطين التكنولوجيا
 

أكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تستهدف جذب استثمارات في صناعات ذات أولوية تمتلك الشركات الفرنسية خبرات قوية فيها، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة ودمج المصنعين المحليين في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات الأدوية وصناعة سيارات الركوب.
 

تعاون أكاديمي
 

تناول اللقاء التعاون المصري الفرنسي في مجالات التعليم والبحث العلمي، ومن بينها التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة باريس ساكلاي لإنشاء حاضنة تكنولوجية للتدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب المهني والفني.
 

دعوة لباريس
 

من جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيراً إلى اهتمام عدد كبير من الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، كما وجه الدعوة لوزير الصناعة للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي المقرر عقده في باريس خلال سبتمبر المقبل للترويج للفرص الاستثمارية المشتركة.

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

