الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: نتائج مؤتمر "استشراف مستقبل التعليم" تعكس إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التعليم في مصر

النائبة عبير عطا الله
النائبة عبير عطا الله
حسن رضوان

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مؤتمر "استشراف مستقبل مصر في التعليم" يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة التعليمية، خاصة في ظل ما كشفته الدراسة التي عرضتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من مؤشرات إيجابية تعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لإصلاح التعليم.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن النتائج التي تم الإعلان عنها تؤكد نجاح خطوات الإصلاح، وعلى رأسها ارتفاع معدلات حضور الطلاب داخل المدارس من 15% إلى 87%، فضلًا عن انخفاض كثافات الفصول بصورة ملحوظة، وهو ما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتهيئة بيئة أفضل للتعلم.

معالجة أزمة الكثافات وسد العجز في معلمي المواد الأساسية

وأشارت النائبة عبير عطا الله إلى أن معالجة أزمة الكثافات وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، إلى جانب تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، تمثل جميعها مؤشرات عملية على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التعليم بشكل مستدام، وليس مجرد حلول مؤقتة.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت خلال السنوات الماضية في إطلاق مشروع إصلاحي شامل للتعليم، رغم التحديات الاقتصادية والظروف العالمية المعقدة، مشيدة بتأكيد رئيس الوزراء على أهمية المعلم المصري باعتباره الدعامة الأساسية للعملية التعليمية، وأن دعم المعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه المعيشية يمثل حجر الأساس في نجاح أي عملية تطوير حقيقية للتعليم.
كما ثمنت عضو لجنة التعليم التوسع الكبير في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكدت النائبة عبير عطا الله أن ما تحقق حتى الآن يمثل بداية مهمة في مسار طويل للإصلاح التعليمي، يتطلب الاستمرار في التطوير والتقييم والمتابعة، مع تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية لضمان استدامة النجاح وتحقيق رؤية مصر المستقبلية في بناء نظام تعليمي عصري ومتطور.

وشددت النائبة عبير عطا الله على أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار التوسع في تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة التطورات العالمية.

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

