الأرصاد تعلن انكسار الموجة شديدة الحرارة.. ونشاط للرياح يلطف الأجواء
ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟.. الأدعية المستحبة وأفضل ما يدعو به المسلم
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية الدعم المالي الإرهابية لـ 15 أغسطس
الذهب يسجل صعودا جديدا بعد ساعات من التعاملات المسائية.. اعرف الجرام بكام؟
التموين تطلق القافلة الإغاثية رقم 18 إلى غزة.. و65 طن مساعدات عاجلة للأشقاء الفلسطينيين
حماقي يعلن طرح أولى أغاني ألبومه الجديد سمّعوني.. غدًا
أوروبا تهاجم قرار تهجير الخان الأحمر.. وتحذيرات لإسرائيل من انتهاك القانون الدولي
بعد موجة إدانات دولية.. نتنياهو يتبرأ من تصرفات بن جفير بحق نشطاء أسطول الصمود
حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو
قطع وضعف المياه في بعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.. غدًا
حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري
من التأشيرة حتى تذكرة السفر.. كيف تتابع الدولة الحاج إلكترونيا؟
أخبار البلد

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

وفاء نور الدين

سهلت وزارة الكهرباء على أصحاب العدادات الكودية تحويلها إلى عدادات قانونية باسم المشترك، ولكن رغم التسهيلات المقدمة هناك بعض الفئات سيظل العداد كودي الا اذا كان صاحب العداد  من هذين الفئتين وهم.. 


 1- أصحاب العقارات المرخصة


إذا كنت تسكن في عقار مرخص قانوناً (لديك رخصة بناء من الحي أو مجلس المدينة) وقمت سابقاً بتركيب "عداد كودي" بسبب تأخر المقايسات أو لأي سبب آخر، يمكنك الآن التقديم فوراً لتحويله لعداد قانوني بإسمك، طالما أن العقار ليس عليه مخالفات بناء.
 2- المتصالحون في مخالفات البناء
إذا كنت قد أتممت إجراءات التصالح وحصلت على (نموذج 8 أو 10النهائي)، يحق  الآن تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي مسجل 

 حزمة تيسيرات  لإزالة المعوقات 

مع التعاون المستمر مع الهيئة الهندسية، تم إصدار توجيهات  لشركات توزيع الكهرباء بتطبيق 3 تيسيرات إستثنائية فوراً لتسهيل إجراءات المواطنين:

- إعتماد شهادات المطابقة: قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني والعقارات حتى لو كانت منتهية الصلاحية.

- تمديد مهلة نماذج المرافق: تجديد نموذج المرافق الذي مر على إستخراجه أكثر من 6 أشهر، ومنحه فترة صلاحية إضافية تصل إلى 6 أشهر أخرى دون تحميل المواطن أعباء مالية أو إدارية لإعادة إستخراجه من جديد.

- تصفية ملفات التصالح: تسريع وتيرة إنهاء إجراءات مخالفات البناء لربطها فوراً بشبكات الكهرباء الرسمية.

فائدة  تحويل العداد  الكودي إلى قانوني

العداد الكودي هو عداد "مؤقت" برقم ، والهدف منه هو محاسبتك على إستهلاكك الفعلي بدل "الممارسة"، لكنه:
 لا يعتبر مستنداً لملكية الوحدة، ولا يصدر باسمك الشخصي.

وتحويل  التحويل العداد الكودي القانوني  يجعلك مالكاً رسمياً لتعاقد الكهرباء، ويُعتد به كإثبات سكن في الكثير من الإجراءات الإدارية.

  الخطوات المطلوبة لتحويل العداد الكودي القانوني 

إذا كنت تملك عداداً كودياً وترغب في تحويله،  يجب تقديم المستندات التالية لتسريع الإجراءات:

• صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

• إيصال سداد قيمة المقايسة أو نموذج التصالح في مخالفات البناء.

• شهادة المطابقة الهندسية أو نموذج المرافق المتاح لديك.

• آخر إيصال شحن للعداد الكودي الحالي

القولون التقرحي.. أنواعه وأسبابه تعرف عليها

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

