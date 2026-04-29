فورا.. انقل ملكية عداد الكهرباء الكارت لهذه الأسباب

نقل ملكية العداد ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو حماية قانونية لك كمشتري لضمان عدم تحميلك أي مخالفات سابقة، ولتتمكن من التعامل مع الشركة بإسمك في حالات (فقد الكارت، أعطال العداد، أو طلب كشوف حساب).

وكشف قسم هندسة العداد لكهرباء البحيرة خطوات نقل ملكية العداد والأوراق المطلوبة وكذلك اساب نقل ملكية العداد وهي..

لماذا يجب أن تنقل الملكية فوراً؟

• فقدان الكارت: إذا ضاع الكارت وهو بإسم المالك القديم، ستواجه صعوبة بالغة في إستخراج بدل فاقد (قد يطلبون حضور المالك شخصياً).

• أعطال العداد: في حال تعطل العداد أو إحتراقه، الشركة لا تتعامل إلا مع صاحب العداد الرسمي المسجل في الدفاتر.

• المسؤولية القانونية: إذا إكتشفت الشركة تلاعباً قديماً، ستكون أنت المسؤول أمامها لأنك "المنتفع الحالي"، فنقل الملكية يطهر موقفك القانوني.

الأوراق والمستندات المطلوبة

قبل الذهاب لشركة الكهرباء، تأكد من تصوير هذه الأوراق (نسختين لكل ورقة) مع الإحتفاظ بالأصول للإطلاع:

▪️عقد الملكية أو الإيجار: عقد بيع الشقة (موثق بالشهر العقاري، أو عليه حكم صحة توقيع، أو عقد إيجار موثق ومثبت التاريخ).

▪️إثبات الشخصية: بطاقة الرقم القومي الخاصة بك (المشتري) وتكون سارية.

▪️مستند التنازل (الأهم):

إما حضور المالك القديم بنفسه للتنازل أمام موظف الشركة.

أو تقديم توكيل رسمي عام أو خاص من المالك القديم يبيح "التعامل مع شركة الكهرباء ونقل الملكية"، مع إحضار صورة بطاقة المالك القديم.

▪️آخر إيصال شحن: لابد من وجود كارت العداد وآخر إيصال شحن ورقي حصلت عليه عند شحن الكارت.

▪️شهادة بيانات/مخالصة: يفضل طلبها من الشركة للتأكد من عدم وجود "محاضر سرقة تيار" أو مديونيات سابقة على العداد.

الخطوات الإجرائية

• قسم خدمة العملاء: تتوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع له العقار، وتطلب "نموذج نقل ملكية عداد".

• فحص المديونيات: سيقوم الموظف بمراجعة بيانات العداد على النظام (السيستم) للتأكد من عدم وجود أقساط متأخرة لثمن العداد أو غرامات.

• المعاينة (في بعض الحالات): قد يتم تحديد موعد لنزول فني لمعاينة العداد على الطبيعة للتأكد من:

- سلامة الأختام.

- عدم وجود "وصلات خارجية" (سرقة تيار).

- مطابقة رقم العداد بالعقد.

• سداد الرسوم: التوجه لخزينة الشركة لسداد رسوم نقل الملكية (تختلف القيمة حسب نوع النشاط منزلي/تجاري وحسب اللوائح الحالية).

• تحديث الكارت: يتم سحب الكارت القديم وإصدار كارت جديد بإسمك، ويتم شحن مبلغ رمزي فيه لتفعيله.

تنبيهات تقنية وقانونية

- فخ "لمبة التلاعب": عدادات الكارت مزودة بمجسات حساسة جداً. بمجرد فك مسمار واحد من العداد أو محاولة تحريكه من مكانه، تضيء "لمبة التلاعب" الصفراء وينقطع التيار فوراً. لا تحاول فعل ذلك بنفسك؛ الفني التابع للشركة هو الوحيد المخول له التعامل مع العداد.

- تراكم الأقساط: إذا كان المالك القديم قد إشترى العداد بنظام القسط، فإن بقية الأقساط ستنتقل إليك آلياً وتُخصم من قيمة كل شحنة تقوم بها. تأكد من تسوية هذا الأمر مادياً مع المالك القديم قبل الشراء.

- تغيير النشاط: إذا كنت ستستخدم الشقة لغرض تجاري (مكتب/عيادة) وهي في الأصل سكنية، يجب إبلاغ الشركة أثناء نقل الملكية لتغيير "التعريفة"، لأن المحاسبة على السعر المنزلي وأنت تمارس نشاطاً تجارياً يعرضك لغرامات ضخمة.

- في حالة وفاة المالك القديم: يجب إحضار "إعلام وراثة" وتنازل من جميع الورثة (أو توكيل من أحدهم ينوب عنهم) لنقل الملكية.