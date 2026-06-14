روسيا تعلن حظر الرحلات الجوية إلى المطارات الإيرانية

أعلنت هيئة الطيران الروسي حظر الرحلات الجوية إلى المطارات الإيرانية من 14 إلى 24 يونيو من الساعة 11:00 مساء إلى 11:00 صباحا بتوقيت موسكو.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وسائل إعلام إيرانية بإغلاق مجال إيران الجوي وتعليق جميع الرحلات الداخلية والدولية في جميع المطارات حتى إشعار آخر.



ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، عن مصدر مُطّلع على المفاوضات قوله إن "إيران نقلت رسالة إلى الولايات المتحدة عبر وسيط قطري، قبل الهجمات الإسرائيلية على بيروت".

كما نقلت الوكالة، عن مراسل، قوله: إن "إيران نقلت شروطها المرجوة إلى الولايات المتحدة عبر فريق قطري في طهران، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن".

كما صرح دبلوماسي مشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لقناة “فوكس نيوز” بأن الهجمات الإسرائيلية على بيروت تُعرقل إتمام الاتفاق.