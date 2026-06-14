إيران: العدوان الإسرائيلي على الضاحية يمثل خرقاً فادحاً للتفاهم بين إيران وأمريكا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العمل الإرهابي الذي أقدم عليه جيش الاحتلال بالعدوان العسكري على منطقة سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجيةفي بيان لها : هذه الجريمة الإرهابية تمثل أيضاً خرقاً فادحاً لتفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا.

وأضافت : نذكر بالمسؤولية المباشرة للإدارة الأمريكية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وانتهاكاته المتكررة.

وتابعت: إيران تؤكد عزمها على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لممارسة حقها الذاتي في الدفاع المشروع عن النفس.

وختمت الخارجية الإيرانية : أمريكا والاحتلال سيتحملان مسؤولية التداعيات الخطيرة لإشعال الحرب على الأمن والسلم الإقليميين.