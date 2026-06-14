300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران.. أحمد موسى يكشف مرحلة ما بعد الحرب الأمريكية

كشف الإعلامي أحمد موسى مصير الدول العربية في ظل الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

مكاسب للدول العربية

وقال موسى، خلال برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركزت بشكل واضح على مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، دون الإشارة إلى أي دور أو مكاسب للدول العربية، متسائلًا: "هل الاتفاق ده بيراعي شواغل العالم العربي ولا لأ؟ وهل الدول العربية مستفيدة منه؟".

أعباء كبيرة على دول المنطقة

وأضاف أن ما يشهده مضيق هرمز من توترات لم يكن موجودًا قبل 28 فبراير، مؤكدًا أن الأزمة الحالية جاءت نتيجة تصعيد من جانب كل من أمريكا وإيران، وهو ما تسبب في أعباء كبيرة على دول المنطقة.

تخصيص نحو 300 مليار دولار

وأشار موسى إلى أن هناك حديثًا متداولًا حول تخصيص نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران ضمن بنود الاتفاق، متسائلًا عن مصير الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات وخسائر كبيرة، قائلًا: "مين هيدفع خسائر العالم العربي؟ ومين هيتحمل نتائج العدوان على الدول العربية؟".

وأكد أن المنطقة العربية تكبدت خسائر ضخمة شملت منشآت بترولية وغازية ومطارات وموانئ، بالإضافة إلى تهديد الأمن والاستقرار وسقوط ضحايا، مشددًا على ضرورة تحميل المسؤولية للطرف الذي تسبب في هذه الأضرار.