قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية يمس حياة 105 ملايين مصري
الإفتاء تستطلع اليوم غرة شهر المحرم وتحدد موعد رأس السنة الهجرية
طرح 314 شقة جاهزة للاستلام الفوري في 8 مدن جديدة.. تفاصيل
ضوابط جديدة لحماية القطن المصري.. والزراعة تحظر استغلال الأصناف المميزة
أزمة جديدة تضرب أوروجواي قبل مواجهة السعودية في كأس العالم
عمرو أديب: المغرب قدمت أداء مرعبا أمام البرازيل.. وأصبحت مرشحة للفوز بكأس العالم
شوط أول سلبي بين هولندا واليابان بكأس العالم
مصرع 12 شخصا إثر سقوط طائرة في ولاية ميزوري الأمريكية
عمرو أديب: أنتظر عرضًا مبهرًا من منتخب مصر أمام بلجيكا.. وقلبي يحدثني بنتيجة مشرفة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
لماذا سيرتدي حكم مباراة أوروجواي والسعودية اللون الوردي؟
6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران.. أحمد موسى يكشف مرحلة ما بعد الحرب الأمريكية

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى مصير الدول العربية في ظل الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

مكاسب للدول العربية

وقال موسى، خلال برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركزت بشكل واضح على مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، دون الإشارة إلى أي دور أو مكاسب للدول العربية، متسائلًا: "هل الاتفاق ده بيراعي شواغل العالم العربي ولا لأ؟ وهل الدول العربية مستفيدة منه؟".

أعباء كبيرة على دول المنطقة

وأضاف أن ما يشهده مضيق هرمز من توترات لم يكن موجودًا قبل 28 فبراير، مؤكدًا أن الأزمة الحالية جاءت نتيجة تصعيد من جانب كل من أمريكا وإيران، وهو ما تسبب في أعباء كبيرة على دول المنطقة.

تخصيص نحو 300 مليار دولار 

وأشار موسى إلى أن هناك حديثًا متداولًا حول تخصيص نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران ضمن بنود الاتفاق، متسائلًا عن مصير الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات وخسائر كبيرة، قائلًا: "مين هيدفع خسائر العالم العربي؟ ومين هيتحمل نتائج العدوان على الدول العربية؟".

وأكد أن المنطقة العربية تكبدت خسائر ضخمة شملت منشآت بترولية وغازية ومطارات وموانئ، بالإضافة إلى تهديد الأمن والاستقرار وسقوط ضحايا، مشددًا على ضرورة تحميل المسؤولية للطرف الذي تسبب في هذه الأضرار.

ترامب أمريكا وإيران أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

ترشيحاتنا

الشيخ أسامة فخري الجندي

أسامة الجندي: الكوارث تبدأ عندما يجلس غير المؤهل في مكان لا يستحقه

الغش في الامتحان

أستاذ أزهري: الغش مش شطارة.. وكل فلوسه حرام والنتائج كارثية

الدكتور محمد أبو هاشم

تعيين محمد أبو هاشم عضوا بالأعلى للطرق الصوفية ممثلا عن الأزهر

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد