قبل مواجهة بلجيكا.. أحمد موسى: ثقة كبيرة في المنتخب.. واستعدادات خاصة لانطلاق مشوار المونديال

تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر وبلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 2026، وسط حالة من التفاؤل والثقة بقدرة اللاعبين على تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة.

المنافسة في المحفل العالمي

ومع انطلاق المنافسات وظهور مستويات فنية مميزة من عدد من المنتخبات؛ تتزايد آمال الجماهير في تحقيق بداية إيجابية تعكس تطور الكرة المصرية وقدرة المنتخب على المنافسة في المحفل العالمي الأكبر.

الاستعدادات لمباراة مصر وبلجيكا

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الاستعدادات لمباراة مصر وبلجيكا بدأت مبكرًا، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني يحظى بدعم جماهيري كبير وثقة واسعة في قدرة لاعبيه على الظهور بشكل مشرف خلال المواجهة الأولى بالمونديال.

تقديم مباراة قوية

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الجميع يترقب اللقاء المرتقب أمام المنتخب البلجيكي، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب يمتلكون الإمكانيات والخبرات التي تؤهلهم لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية.

منافسات كأس العالم

وأشار إلى أن منافسات كأس العالم حتى الآن شهدت مباريات قوية ومثيرة، لافتًا إلى الأداء المميز الذي قدمه المنتخب المغربي أمام البرازيل، إلى جانب التعادل الذي حققه المنتخب القطري أمام نظيره السويسري، ما يعكس قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.

الكوميديا والتحليل الرياضي

وأضاف أن تغطية خاصة ستسبق مباراة مصر، من خلال برنامج "قبل الماتش" الذي يقدمه الفنانان محمد ثروت وعمرو رمزي، حيث يتناولان أجواء البطولة بطريقة ترفيهية مختلفة تجمع بين الكوميديا والتحليل الرياضي.

فترة كأس العالم

وأوضح أن البرنامج سيستمر طوال فترة كأس العالم، كما سيشهد استضافة مقدميه للحديث عن كواليس البطولة، وأبرز الفقرات التي سيتم تقديمها للجماهير خلالها.

كما كشف موسى عن وجود فعاليات ومفاجآت مخصصة للجمهور قبل انطلاق مباراة المنتخب، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، من بينهم النائب محمد أبو العينين، والإعلامية إلهام أبو الفتح، والدكتور محمد خضر.

التغطية الخاصة للمباراة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التغطية الخاصة للمباراة ستشهد استضافة عدد من الضيوف والمتابعين للشأن الرياضي، إلى جانب نقل آخر المستجدات من بلجيكا عبر مراسل القناة، في إطار متابعة شاملة لأجواء المباراة المرتقبة التي تمثل ضربة البداية للمنتخب المصري في كأس العالم 2026.