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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قمة السبع.. أحمد موسى: لقاءات مرتقبة مع قادة العالم ومشاركة مصرية في مناقشة أبرز الملفات الدولية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

تتجه الأنظار إلى المشاركة المصرية المرتقبة في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، التي تمثل أحد أهم المحافل الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، حيث تجمع قادة الدول الكبرى لمناقشة التحديات الدولية والقضايا الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي والأمن والاستقرار. 

فرصة لتعزيز التعاون

وتأتي مشاركة مصر في القمة تأكيدًا على مكانتها المتنامية ودورها الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، كما تتيح فرصة لتعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

 أعمال قمة مجموعة السبع

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى فرنسا تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، بمشاركة عدد من الدول الشريكة إلى جانب الدول الأعضاء.

مناقشة القضايا الدولية

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هذه المشاركة تعد الثانية للرئيس السيسي في اجتماعات المجموعة، ما يعكس أهمية الدور المصري في مناقشة القضايا الدولية المطروحة على أجندة القمة.

 سلسلة من اللقاءات الثنائية

وأشار إلى أن القمة تشهد حضور عدد من الدول غير الأعضاء بصفتها دولًا شريكة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 ملفات اقتصادية وسياسية

وأضاف أن الرئيس سيشارك في مختلف جلسات القمة التي تتناول ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية مؤثرة على الساحة الدولية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدد من المناطق.

رسم السياسات الاقتصادية 

كما أوضح أن مجموعة السبع تضم أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم، وتمثل قوة مؤثرة في رسم السياسات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن عضوية روسيا بالمجموعة جرى تجميدها في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

 فرصة مهمة لتبادل الرؤى

وأكد موسى أن القمة تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا العالمية الراهنة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي على المستوى الدولي.

السيسي مجموعة السبع قمة مجموعة السبع الإعلامي أحمد موسى

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