بدعوة من نظيره الفرنسي .. الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة السبع ويعقد لقاءات مع قادة الدول الكبرى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك في أعمال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أوضح أن مشاركة الرئيس السيسي تأتي ضمن أعمال القمة التي تضم قادة دول مجموعة السبع، إلى جانب عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المدعوة للمشاركة في المناقشات المتعلقة بالقضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك.



وتعد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع، بعدما شارك لأول مرة عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، في تأكيد على المكانة التي تحظى بها مصر ودورها المؤثر في القضايا الإقليمية والدولية.

قادة الدول المشاركين في القمة

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين في القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما تشهد القمة لقاءات مهمة تجمع قادة الاقتصادات الكبرى في العالم.

الدول الصناعية السبع الكبرى

وتكتسب القمة أهمية خاصة باعتبارها تجمع الدول الصناعية السبع الكبرى، التي تمثل نسبة مؤثرة من الاقتصاد العالمي، حيث تناقش ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية وتحديات دولية متعددة، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم على مختلف الأصعدة.



كما يشارك الرئيس السيسي في جلسات العمل الرئيسية للقمة، التي تتناول عددًا من القضايا الدولية المهمة، إلى جانب بحث فرص التعاون بين الدول المشاركة وتعزيز التنسيق بشأن التحديات العالمية الراهنة.



وتأتي مشاركة مصر في القمة تأكيدًا على دورها المحوري في المنطقة، وحرصها على تعزيز الحوار والتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية.



