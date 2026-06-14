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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا

الرئيس السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا
الرئيس السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا
أ ش أ

يشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026 بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع، وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة، ومن بينها مصر، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه من المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددا من الموضوعات، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن مشاركة السيد الرئيس في هذه القمة تعد المشاركة المصرية الثانية في قمة مجموعة السبع، حيث شاركت مصر للمرة الأولى في القمة التي عقدت بمدينة "بياريتز" الفرنسية في أغسطس 2019 أثناء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وذكر المتحدث الرسمي أن مشاركة مصر في القمة تأتي تأكيدا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أنه من المقرر أن يعقد السيد الرئيس مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 الرئاسة الفرنسية للمجموعة مدينة إيفيان الفرنسية

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