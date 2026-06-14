"كاي هافيرتز" يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة ألمانيا وكوراساو بالمونديال

توج الالماني كاي هافيرتز بجائزك افضل لاعب في مباراة منتخب بلاده امام كوراساو في كأس العالم.

وحقق منتخب ألمانيا فوزا كاسحا على منتخب كوراساو بنتيجة ٧-١ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد / على ملعب أن أر جي في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو المقبل.

وقدم هافيرتز مباراة مميزة مع المنتخب الألماني ونجح في تسجيل الهدفين الثالث والسابع ليقود منتخب بلاده لتحقيق فوز كبير علي كوراساو بنتيجة ٧-١ ،ويحصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وتصدر منتخب ألمانيا المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط،فيما تذيل منتخب كوراساو المجموعة بدون أي رصيد من النقاط، في انتظار نتيجة مباراة كوت ديفوار أمام الإكوادور صباح الإثنين.