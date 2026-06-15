الأمم المتحدة تشكر مصر بعد نجاح مفاوضات السلام بين أمريكا وإيران

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سلام يتضمن وقفاً فورياً ودائماً لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، إلى جانب وضع إطار لمواصلة المفاوضات بين الجانبين.

وأكد جوتيريش، في بيان صادر عن المتحدث باسمه، أن الاتفاق يمثل تطوراً مهماً وخطوة حاسمة نحو تسوية النزاع عبر الوسائل السلمية، معرباً عن تقديره للدول التي أسهمت في تهيئة الأجواء الدبلوماسية ودعم جهود الوساطة.

وخص الأمين العام مصر بالشكر، مشيداً بدورها البناء في دعم المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق، إلى جانب باكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا وعدد من الأطراف الإقليمية الأخرى التي ساعدت في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.

وأعرب جوتيريش عن أمله في أن يشكل هذا التفاهم نقطة انطلاق نحو معالجة القضايا العالقة والتوصل إلى تسوية نهائية وشاملة، مجدداً استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لترسيخ السلام وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.