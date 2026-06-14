نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

عندما تتحول الأبوة إلى اختيار انتقائي

في المجتمع المصري، لم تعد أزمة بعض الآباء بعد الطلاق مجرد خلافات أسرية أو ظروف شخصية يمكن تجاوزها بسهولة، بل تحولت في كثير من الحالات إلى نمط سلوكي متكرر يقوم على الانسحاب الكامل من المسؤولية. الأب الذي يختار الغياب بعد الانفصال، ويوقف النفقة، ويتلاشى من حياة أبنائه، لا يمارس حرية شخصية كما يُروَّج أحيانًا، بل يمارس شكلًا واضحًا من التخلي عن التزام إنساني وأخلاقي وقانوني لا يسقط بالانفصال.

الأخطر من ذلك أن هذا الغياب لم يعد يُعامل اجتماعيًا بوصفه أزمة، بل بات يُدار حوله صمت واسع، وتبريرات جاهزة، وخطاب يميل إلى التخفيف أكثر من المواجهة.

الأب الغائب من الاستثناء إلى النمط المتكرر

لم يعد “الأب الغائب” حالة فردية كما كان يُعتقد، بل أصبح في بعض البيئات الاجتماعية نموذجًا متكررًا بعد الطلاق. فغالبًا ما ينتهي الزواج بانفصال رسمي، لكن ما يتبعه هو انقطاع تدريجي ثم كامل من أحد الأطراف عن حياة الأبناء، سواء عبر وقف النفقة أو التحايل عليها، أو عبر الانقطاع التام عن التواصل، أو ترك الأم تتحمل وحدها كامل المسؤولية.

بهذا الشكل، لا يتحول الطلاق إلى نهاية علاقة زوجية فقط، بل إلى تفكيك فعلي لمنظومة الرعاية داخل الأسرة، يكون الطفل هو الضحية الأولى والأكثر تأثرًا.

الطفل في قلب العاصفة

الطفل ليس طرفًا في قرار الانفصال، لكنه الطرف الذي يدفع ثمنه كاملًا دون أي قدرة على الاعتراض أو الحماية. وفي الحالات الأكثر حساسية، مثل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتضاعف خطورة هذا الغياب، لأن هؤلاء الأطفال يعتمدون بشكل مباشر على الاستقرار اليومي، والدعم النفسي المستمر، والرعاية العلاجية طويلة المدى، والبيئة الأسرية المتوازنة.

غياب الأب هنا لا يعني مجرد نقص في الدعم المادي، بل خلل عميق في البنية النفسية للطفل، قد ينعكس على سلوكه ونموه وقدرته على التكيف مع المجتمع لاحقًا.

المراهقة والبلوغ واحتياج النموذج الأبوي

تتعمق الأزمة بشكل أكبر عند الوصول إلى مرحلة المراهقة والبلوغ، حيث تتشكل شخصية الطفل على نحو أكثر حساسية وتعقيدًا، ويصبح وجود الأب عنصرًا مهمًا في ضبط التوازن النفسي والسلوكي وتحديد الهوية. فالمراهق يحتاج إلى نموذج أبوي حاضر يساهم في بناء الحدود النفسية وتوجيه السلوك، وليس مجرد غياب يُترك فيه فراغ مفتوح للتجارب غير المنضبطة أو الاضطرابات الداخلية. وفي حالات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، تتضاعف هذه الحاجة بشكل أكبر، لأنهم يعتمدون على ثبات الروتين، واستمرارية الدعم، ووجود الأب كجزء من شبكة الأمان الأسري التي تعزز الاستجابة العلاجية والتأهيلية.

كما أن ذوي القدرات الخاصة بشكل عام يحتاجون إلى حضور أبوي فعّال، لا بوصفه دعمًا رمزيًا، بل كركيزة أساسية في الاستقرار النفسي والاجتماعي، وهو ما يجعل غياب الأب في هذه الحالات ليس مجرد خلل عاطفي، بل عاملًا مباشرًا في تعقيد مسار العلاج والتطور.

الأم بين عبء مضاعف وانهيار صامت

في هذا النموذج المختل، لا تتحول الأم فقط إلى شريك وحيد في التربية، بل إلى منظومة كاملة تعمل تحت ضغط مستمر دون أي دعم حقيقي أو اعتراف عادل بحجم ما تتحمله. هي ليست مجرد “أم تقوم بدورين”، كما يُقال أحيانًا بشكل تبسيطي، بل امرأة تُدفع قسرًا إلى إدارة حياة كاملة بكل تفاصيلها: اقتصاد، ورعاية، وصحة، وتعليم، ودعم نفسي، ومواجهة اجتماعية، في وقت واحد وبدون أي هامش للخطأ أو التراجع.

الأم هنا تتحمل العبء المالي بالكامل في ظل غياب أو تهرب الطرف الآخر، فتجد نفسها مسؤولة عن توفير احتياجات أساسية وعلاجات وجلسات تأهيل ومصاريف تعليم متصاعدة، دون استقرار دخل أو دعم مؤسسي حقيقي. ومع مرور الوقت، لا يعود الأمر مجرد ضغط اقتصادي، بل يتحول إلى حالة استنزاف يومي مستمر، تُستهلك فيه طاقتها الجسدية والنفسية بشكل تدريجي.

لكن الأخطر من العبء المادي هو العبء النفسي غير المرئي، ذلك النوع من الضغط الذي لا يُقال ولا يُوثق، لكنه يتراكم بصمت. فالأم تعيش حالة دائمة من القلق على مستقبل الطفل، والخوف من الانهيار المفاجئ في أي جانب من جوانب حياته، والشعور بأنها وحدها في مواجهة منظومة كاملة من التحديات، دون سند حقيقي يمكن الاعتماد عليه عند الأزمات. هذا النوع من الضغط لا ينهك الجسد فقط، بل يعيد تشكيل الحالة النفسية نفسها، ويضعها في دائرة من التوتر المزمن والإجهاد العاطفي المستمر.

ومع ذلك، فإن المجتمع غالبًا ما يعيد تقديم هذه الصورة بشكل مقلوب، فيحول معاناة الأم إلى “قوة استثنائية” أو “قدرة خارقة على التحمل”، بينما يتم تجاهل الحقيقة الأساسية وهي أن هذا التحمل ليس اختيارًا، بل نتيجة غياب طرف آخر عن مسؤوليته. فبدل أن يُطرح السؤال حول سبب هذا العبء غير العادل، يتم الاكتفاء بالإشادة بالصبر، وكأن الصبر هنا بديل عن العدالة وليس نتيجة لغيابها.

ومع استمرار هذا النمط، تدخل كثير من الأمهات في حالة من الانهاك الصامت، حيث يستمر الأداء الخارجي للحياة بشكل طبيعي نسبيًا، بينما تتآكل داخليًا القدرة على الاحتمال. يظهر ذلك في الإرهاق المزمن، وتراجع الصحة النفسية، والشعور بالوحدة حتى وسط الآخرين، وصولًا إلى لحظات من الانهيار غير المعلن الذي لا يراه أحد، لأن النظام كله قائم على افتراض أن “الأم ستتحمل في النهاية”.

وهكذا تتحول الأم من شريك في المسؤولية إلى خط الدفاع الوحيد، ثم إلى الضحية غير المُعلنة، في مشهد اجتماعي يبدو مستقرًا ظاهريًا، لكنه في الحقيقة قائم على اختلال عميق في العدالة داخل الأسرة نفسها.

القانون بين وضوح النص وضعف التطبيق

من الناحية النظرية، لا يخلو النظام القانوني من نصوص تُلزم الأب بالنفقة والرعاية والالتزام تجاه أبنائه بعد الانفصال. لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في التطبيق، حيث تواجه هذه القضايا بطئًا في التقاضي، وصعوبات في تنفيذ الأحكام، وثغرات تسمح بالتحايل على الالتزام، إضافة إلى غياب أدوات ردع فورية وفعالة.

هذا الواقع يجعل من إمكانية الإفلات من المسؤولية أمرًا ممكنًا في كثير من الحالات، وهو ما يضعف قيمة القانون كأداة حماية ويحول بعض الحقوق إلى مجرد أحكام مؤجلة التنفيذ.

المجتمع وصناعة الصمت

لا يمكن فصل هذه الظاهرة عن السياق الاجتماعي الذي يحيط بها، حيث يتم في كثير من الأحيان التعامل مع التخلي عن الأبناء باعتباره شأنًا خاصًا أو نتيجة طبيعية للطلاق أو الظروف الاقتصادية. هذا الخطاب يساهم في تخفيف الإدراك الأخلاقي لجسامة الفعل، ويحول الأزمة من مسؤولية واضحة إلى حالة يمكن تبريرها أو التعايش معها.

ومع مرور الوقت، يتحول هذا الصمت إلى شكل من أشكال التطبيع غير المباشر مع غياب الأبوة كفعل مقبول اجتماعيًا.

الغياب الذي يعيد تشكيل الإنسان

غياب الأب لا يترك أثرًا عاطفيًا فقط، بل يمتد ليؤثر على تشكيل شخصية الطفل منذ المراحل الأولى. فالطفل يحتاج إلى نموذج للرعاية والأمان، ونموذج للتوجيه والضبط، وعند غياب أحدهما يحدث خلل في بناء الشخصية قد يظهر في صورة ضعف الثقة بالنفس أو اضطرابات سلوكية أو صعوبات في العلاقات الاجتماعية أو شعور دائم بعدم الاستقرار.

وفي حالة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصبح هذه الآثار أكثر حدة، لأن الاستقرار النفسي جزء أساسي من أي عملية تأهيل أو علاج.

أزمة تتجاوز الأفراد إلى البنية

من الخطأ اختزال الظاهرة في أفراد بعينهم، لأن الأب الذي ينسحب من المسؤولية ليس سببًا منفردًا، بل نتيجة لبيئة أوسع تسمح بهذا السلوك أو لا تواجهه بالقدر الكافي. هناك منظومة كاملة تسهم في استمرار الأزمة، تشمل بطء العدالة، وضعف الردع الاجتماعي، وغياب الوعي الكافي بحقوق الطفل، إضافة إلى قصور واضح في الدعم المؤسسي للأمهات.

وبالتالي فإن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون أخلاقية فقط، بل يجب أن تكون إصلاحًا مؤسسيًا وتشريعيًا واجتماعيًا متكاملًا.

نحو رؤية إصلاحية أكثر حسمًا

أي معالجة حقيقية لهذه الأزمة تتطلب تسريع إجراءات التقاضي في قضايا النفقة، وتفعيل التنفيذ الفوري للأحكام القضائية، وتشديد العقوبات على حالات الامتناع المتعمد عن المسؤولية، إلى جانب إنشاء آليات فعالة لمتابعة المتهربين من الالتزام، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي للأمهات والأطفال، وإعادة تعريف ثقافة الأبوة باعتبارها التزامًا دائمًا لا ينتهي بانتهاء العلاقة الزوجية.

خاتمة: العدالة التي تُؤجل تُفرغ من معناها

في النهاية، لا تتعلق القضية فقط بأب غائب أو أم تتحمل وحدها العبء، بل بسؤال أعمق يتعلق بطبيعة العدالة نفسها. هل يمكن لمجتمع أن يدّعي حماية الأسرة والطفل، بينما يسمح بهروب المسؤولية من أضعف حلقاته دون ردع حقيقي؟

إن استمرار هذا النمط لا يعني فقط ظلم أفراد، بل يعكس خللًا في بنية العدالة الاجتماعية، حيث يصبح الغياب أمرًا عاديًا، وتصبح المسؤولية خيارًا لا التزامًا، وعندها فقط يفقد القانون جزءًا من معناه، وتبدأ المنظومة كلها في إعادة إنتاج الأزمة نفسها من جديد.