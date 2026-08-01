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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع الدوائي لا تمس الأسعار

دواء
دواء
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن إلغاء تسعير عبوات الأدوية غير صحيح، مشددًا على أن الدواء في مصر لا يزال سلعة مسعرة جبريًا، ولا توجد أي خطط لتغيير نظام التسعير المعمول به، كما أن السعر الجبري يمثل ضمانة لحماية المواطنين والصيادلة، ويضمن حصول المرضى على الدواء بالسعر الرسمي المعتمد.

وأوضح رجائي، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن ما يجري تطبيقه حاليًا هو منظومة التتبع الدوائي، التي بدأت الهيئة تنفيذها منذ فبراير الماضي، وتهدف إلى إنشاء هوية رقمية لكل عبوة دوائية تتضمن بياناتها الأساسية، مثل رقم التشغيلة وتاريخي الإنتاج والصلاحية إلى جانب السعر، الذي سيصبح متاحًا عبر رمز الاستجابة السريعة، مؤكدا أن هذه المنظومة لا تتعارض مع نظام التسعير، وإنما تعزز الرقابة والشفافية في تداول الدواء بجميع مراحل سلسلة الإمداد.

وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن الهيئة تحرص على إعلان جميع القرارات والمشروعات المتعلقة بالقطاع الدوائي عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، والرجوع إلى القنوات الرسمية للتحقق من أي معلومات، حفاظًا على استقرار سوق الدواء ومنع إثارة القلق أو التهافت غير المبرر على شراء الأدوية.

هيئة الدواء لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية الأسعار

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