إرهاب منظم.. الخارجية الفلسطينية تدين هجمات المستوطنين على دير دبوان وبرقا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين، مساء الأحد، على بلدتي دير دبوان وبرقا شرق رام الله، وما رافقه من أعمال حرق استهدفت مركبات وأراضي ومحاولة احراق مسجد.



واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا الاعتداء يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم الإرهاب بشكل منظم ويومي ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تهجيره من أرضه وتقويض مقومات صموده.

وأكدت الوزارة الفلسطينية أن استمرار إفلات المستوطنين من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويستدعي رفع مستوى الضغط على حكومة الاحتلال من خلال الأدوات القانونية والاقتصادية والسياسية المتاحة.

وطالبت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وجميع الدول، باتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبيها، داعية إلى التعامل مع هذه الهجمات باعتبارها شكلاً من أشكال الإرهاب المنظم.

كما جددت دعوتها إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال ومستوطنيه بما ينسجم مع المسؤوليات القانونية والأخلاقية المترتبة على المجتمع الدولي.