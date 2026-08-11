عاهل البحرين وسلطان عمان يؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في كافة الممرات المائية الدولية

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في كافة الممرات المائية الدولية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم / الثلاثاء / أجراه الملك حمد بن عيسى بالسلطان هيثم بن طارق؛ حيث استعرضا العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين، وآخر المستجدات والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد الملك حمد بن عيسى بالدور البارز الذي تضطلع به سلطنة عُمان، وبجهودها الحثيثة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.