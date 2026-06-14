1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

أظهرت آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، استقرارًا نسبيًا مع تحركات طفيفة في أسعار الأعيرة المختلفة، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في محال الصاغة ، نحو 6245 جنيهًا، في ظل ترقب الأسواق للتطورات العالمية والمحلية.



وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام، ليسجل نحو 5.2 طن مقارنة بـ 5.1 طن في الربع الأخير من 2025، مع انخفاض سنوي بنسبة 19%، مما يعكس تراجع القوة الشرائية وتأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.



سعر الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 1400 جنيه ، حيث سجل اليوم 6260 جنيها بعدما لامس 7700 جنيه في وقت سابق من العام.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الأعيرة الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأحد على النحو التالي:

- سعر عيار 24: 7155 جنيهًا للبيع و7110 جنيهًا للشراء.

- سعر عيار 21: 6260 جنيهًا للبيع و6220 جنيهًا للشراء.

- سعر عيار 18: ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 5365 جنيهًا للبيع و5330 جنيهًا للشراء.

- سعر عيار 14: 4175 جنيهًا للبيع و4145 جنيهًا للشراء.

- سعر الجنيه الذهب: 50080 جنيهًا للبيع و49760 جنيهًا للشراء.

- سعر الأونصة بالجنيه: 222525 جنيهًا للبيع و221100 جنيهًا للشراء,

سعر الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة

- وزن 1 جرام: 6220 جنيهًا للشراء، 6260 جنيهًا للبيع.

- وزن 5 جرام: 31100 جنيه للشراء، 31300 جنيه للبيع.

- وزن 10 جرام: 62200 جنيه للشراء، 62600 جنيه للبيع.

- وزن 25 جرام: 155500 جنيه للشراء، 156500 جنيه للبيع.

- وزن 50 جرام: 311000 جنيه للشراء، 313000 جنيه للبيع.

- وزن 100 جرام: 622000 جنيه للشراء، 626000 جنيه للبيع.

- وزن 150 جرام: 933000 جنيه للشراء، 939000 جنيه للبيع.

- وزن 200 جرام: 1,244,000 جنيه للشراء، 1,252,000 جنيه للبيع.

- وزن 250 جرام: 1,555,000 جنيه للشراء، 1,565,000 جنيه للبيع.

تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلًا نحو 5.2 طن مقارنة بـ 5.1 طن في الربع الأخير من 2025، مع انخفاض سنوي بنسبة 19%، مما يعكس تراجع القوة الشرائية للمواطنين وتأثير ارتفاع أسعار الذهب على قدرتهم على الشراء.

ورغم التراجع في الطلب على المشغولات، يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأداة ادخار وتحوط، حيث سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية نحو 5.7 طن خلال الفترة نفسها.



تأثير ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة

ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية له تأثير سلبي كبير على سعر الذهب اليوم عالميًا، وذلك بسبب كون الذهب لا يقدم عائدًا لحائزيه، وبالتالي بقاء الفائدة مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب ويقلل من الطلب عليه كاستثمار بديل.

وفي المقابل، يدعم هذا ارتفاع الدولار ليزيد من الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما، حيث كلما ارتفع الدولار انخفضت أسعار الذهب، والعكس صحيح.

نصائح للمشترين في ظل تقلبات سعر الذهب اليوم