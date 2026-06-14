الذهب بين ضغوط الأزمات وآمال التعافي

يشهد سوق الذهب حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي تلقي بظلالها على حركة الأسواق العالمية.

أدوات الادخار والاستثمار الآمن

وبينما أثارت التراجعات الأخيرة مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين، يؤكد خبراء القطاع أن المعدن النفيس لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن على المدى الطويل.

رؤية استثمارية طويلة الأجل

ويرى المتخصصون أن التحركات الحالية ترتبط بظروف استثنائية فرضتها الأزمات الدولية وتغير أولويات المستثمرين مؤقتًا، مشددين على أن القرارات المتسرعة بالبيع قد تؤدي إلى خسائر يمكن تجنبها من خلال تبني رؤية استثمارية طويلة الأجل.

حركة الأسواق العالمية

وأكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية وأداء المعدن الأصفر.

تأمين احتياجات الطاقة

وأوضح إمبابي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اهتمام العديد من الدول والمستثمرين تركز خلال المرحلة الحالية على تأمين احتياجات الطاقة والمحروقات وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات الأوضاع الدولية، الأمر الذي دفع جزءًا من رؤوس الأموال إلى الابتعاد مؤقتًا عن الذهب، ما ساهم في انخفاض أسعاره محليًا وعالميًا.

استجابة مؤقتة للمتغيرات الاقتصادية

وأشار إلى أن الذهب سيظل محتفظًا بقيمته كأداة استثمارية واستراتيجية مهمة، مؤكدًا أن التراجعات الحالية لا تعكس ضعفًا في المعدن النفيس بقدر ما تعبر عن استجابة مؤقتة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الأسواق.

خسائر رقمية وغير فعلية

وأضاف أن المستثمرين الذين اتجهوا إلى شراء الذهب بغرض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل لا ينبغي أن يشعروا بالقلق من التراجع الحالي، موضحًا أن الخسائر المسجلة في الوقت الراهن تظل خسائر رقمية وغير فعلية ما لم يتم اتخاذ قرار البيع.

الاستثمارات قصيرة الأجل

وشدد إمبابي على أهمية التحلي بالصبر وتجنب الانسياق وراء موجات القلق أو الهلع التي قد تدفع البعض إلى تصفية مدخراتهم في توقيت غير مناسب، لافتًا إلى أن الذهب يختلف عن الاستثمارات قصيرة الأجل، ويجب التعامل معه باعتباره وعاءً ادخاريًا طويل المدى، على غرار العقارات والشهادات البنكية.

حركة التجارة والملاحة العالمية

وأكد أن الأسواق عادة ما تستعيد توازنها عقب انتهاء الأزمات وعودة الاستقرار إلى حركة التجارة والملاحة العالمية، متوقعًا أن يستعيد الذهب جزءًا كبيرًا من مكاسبه بمجرد تراجع حدة التوترات الدولية وعودة المستثمرين إلى الملاذات الآمنة التقليدية.