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بفيديو مؤثر.. أب يستغيث بعد اختفاء محتويات شقة ابنته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بفيديو مؤثر.. أب يستغيث بعد اختفاء محتويات شقة ابنته

أب يستغيث بعد اختفاء محتويات شقة ابنته ويطالب الجهات المختصة بالتحقيق
أب يستغيث بعد اختفاء محتويات شقة ابنته ويطالب الجهات المختصة بالتحقيق
ميرنا محمود

أطلق أحد المواطنين استغاثة عبر مقطع فيديو متداول، مطالبا الجهات الأمنية والرقابية بسرعة التدخل والتحقيق في واقعة تتعلق باختفاء جميع محتويات شقة ابنته.

وقال الأب في الفيديو: حسبنا الله ونعم الوكيل، شقة بنتي لم يتبق فيها شيء، مشيرا إلى أنه يتهم بعض الأشخاص بالاستيلاء على محتويات الشقة، مطالبا الجهات المختصة بكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أنه يعتزم التقدم ببلاغات رسمية إلى قسم أول العبور، ومديرية أمن القليوبية، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام.

وطالب الأب بسرعة فحص البلاغ ومراجعة الأدلة والمستندات، لإسترداد حق ابنته.

وتبقى الواقعة محل ادعاءات من جانب مقدم البلاغ، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المختصة.

أب يستغيث اختفاء جميع محتويات شقة ابنته فيديو مؤثر لأب يستغيث بالجهات المختصه

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