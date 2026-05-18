6 أسباب لانقطاع الكهرباء فجأة في العداد مسبوق الدفع
6 أسباب لانقطاع الكهرباء فجأة في العداد مسبوق الدفع

عداد الكهرباء

وفاء نور الدين

يُفاجأ بعض مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع، انقطاعات التيار بالمنازل، تلقائياً لأسباب تقنية يجهلها الكثير من المشتركين، لاتتضمن نفاذ الرصيد.

 ويحتوي عداد  الكهرباء مسبق الدفع على تقنية مزودة بنظام إلكتروني ذكي يعمل على فصل التيار الكهربائي تلقائيًا في بعض الحالات، بهدف حماية المستخدم والأجهزة الكهربائية أو تنبيه المشترك إلى وجود مشكلة.

أسباب فصل التيار الكهربائي من العداد مسبوق الدفع

هناك 6 أسباب تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي من العداد مسبق الدفع وهي كالتالي:

1-نفاد الرصيد 


يفصل العداد التيار الكهربائي تلقائيًا عند وصول الرصيد إلى صفر، مع وجود تنبيه مسبق عبر إضاءة لمبة حمراء حال انخفاض الرصيد إلى 10 جنيهات. 

 وفي حال انقطاع الكهرباء ليلًا أو في وقت يصعب فيه الشحن، يمكن إدخال الكارت في العداد دون شحن للحصول على رصيد طوارئ مؤقت لحين إعادة الشحن.

2- زيادة الأحمال الكهربائية 

 تشغيل عدة أجهزة كهربائية ذات استهلاك مرتفع في وقت واحد، مثل التكييف والسخان والغسالة والمكواة، يؤدي إلى فصل العداد لحماية الأسلاك والعداد من التلف أو الانصهار، و تكرار الأمر ثلاث مرات، لأن ذلك قد يؤدي إلى توقف العداد تمامًا لحين تدخل فني من شركة الكهرباء.

3- التلاعب أوفتح غطاء العداد

 العداد يحتوي على حساس أمان أسفل الغطاء، وأي محاولة لفتحه أو تحركه نتيجة صدمة أو اهتزاز قد يُسجل كمحاولة تلاعب أو سرقة تيار، ما يؤدي إلى فصل الكهرباء فورًا، و التواصل مع خدمة العملاء أو التوجه للشركة لتحرير محضر وإعادة تفعيل العداد.

4. تذبذب الجهد الكهربائي (نظام الحماية الذاتي)

 العداد يفصل التيار تلقائيًا إذا انخفض الجهد الكهربائي لأقل من 145 فولت أو ارتفع لأكثر من 270 فولت، وذلك لحماية الأجهزة المنزلية من التلف، و الكهرباء تعود تلقائيًا بعد استقرار الجهد.

5. ضعف بطارية العداد 

 ظهور رسالة «Lo bAt» على شاشة العداد تعني ضعف البطارية الداخلية، وهو ما قد يتسبب في عدم قراءة الكارت أو توقف العداد عن العمل، ويجب عدم محاولة فتح العداد ذاتيًا وضرورة الاستعانة بفني مختص لتغيير البطارية.

6. التلاعب في التوصيلات والملاحقة القانونية

  أي محاولة لإجراء توصيلات غير قانونية أو عمل «كوبري» بين الأسلاك تؤدي إلى دخول العداد في وضع الحماية وفصل التيار مباشرة، مع التعرض لغرامات ومساءلة قانونية.

