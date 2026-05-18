صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. اغتنم أفضل 9 طاعات في الأيام المباركة

يحرص المسلمون منذ بداية اليوم الأول من العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 على اغتنام هذه الأيام المباركة بالإكثار من الطاعات والعبادات، ويأتي صيام العشر الأوائل من ذي الحجة في مقدمة الأعمال المستحبة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، حيث تعد هذه الأيام من أعظم أيام السنة وقد أقسم الله بها في كتابه الكريم، كما أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها من الأيام ونعرض في السطور التالية حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة ذهبية لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات ونيل رضا الله سبحانه وتعالى وقد وضحت دار الإفتاء أفضل الأعمال التي يجب على كل مسلم اغتنامها وهي كما وضحتها دار الإفتاء:

الصيام حيث يستحب صيام تسع الأوائل من ذي الحجة وخاصة صيام يوم عرفة 9 ذي الحجة لغير الحاج في سنة مؤكدة عن النبي

التَصَدُّقٍ على الفقراء والمحتاجين

تلاوة قرآن والاستماعٍ إليه والإنصاتٍ

الدعاءٍ

إطعام الطعامٍ

صلةِ الأرحامٍ

قضاء حوائج العباد

ذكرٍ الله بشتى صِيَغِهِ ولْيكثر في ذكره من التهليل، والتحميد، والتكبير، والصلاة والسلام على النبي

الأضحية بعد صلاة العيد

حكم صيام العشر من ذي الحجة

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إن أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يُضَاعف العمل فيها، ويُستَحَبُّ فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه؛ فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

واستدلت دار الإفتاء بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

أما عن حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة: فقالت “يُستَحَبّ صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأنَّ صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة”.

وأشارت إلى أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنَّما هو من جملة العمل الصالح الذي حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مرَّ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

حكم صيام يوم عرفة

أما حكم صوم يوم عرفة، فأكدت دار الإفتاء أن صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حثَّ عليها في كلامه الصحيح المرفوع.

واستشهدت الإفتاء بما رواه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيُسَنّ صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.

متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟

يُستحب صيام الأيام العشر الأولى من ذي الحجة وباستثناء صيام اليوم العاشر وهو يوم عيد الأضحى فهو غير جائز، وقد أعلنت دار الإفتاء في بيان رسمي أن غدا الإثنين هو أول أيام ذي الحجة.

ووفقاً لما أعلنته دار الإفتاء فإن جدول صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 سيكون كالتالي:

الإثنين: 1 ذو الحجة — 18/5/2026

الثلاثاء: 2 ذو الحجة — 19/5/2026

الأربعاء: 3 ذو الحجة — 20/5/2026

الخميس: 4 ذو الحجة — 21/5/2026

الجمعة: 5 ذو الحجة — 22/5/2026

السبت: 6 ذو الحجة — 23/5/2026

الأحد: 7 ذو الحجة — 24/5/2026

الإثنين: 8 ذو الحجة — 25/5/2026

الثلاثاء: 9 ذو الحجة (يوم عرفة) — 26/5/2026

الأربعاء: 10 ذو الحجة (عيد الأضحى) — 27/5/2026

دعاء شهر ذي الحجة للمغفرة