الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

طقس عيد الاضحى
يبحث الكثيرون عن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 2026، حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  أنه من المتوقع أن يميل الطقس إلى الأجواء الصيفية المعتادة، حيث يسود طقس حار خلال فترات النهار، مع طقس معتدل خلال فترات الليل.

توقعات مبدئية.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لفصل الربيع، حيث تسجل العظمى 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال أيام العيد، مع طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا.

إجازة 5 أيام ولا 6 للموظفين؟.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2025 رسميًا

وأشارت إلى أنه مازال يتبقى أكثر من أسبوع على العيد، وهذه التوقعات هي توقعات مبدئية فقط، وعندما تقترب المدة الزمنية بشكل أكبر، سيتم إصدار بيان تفصيلي بشأن حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك، تتضمن درجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية المصاحبة.

 الطقس غدًا الاثنين: ارتفاع بدرجات الحرارة

في سياق منفصل، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين 18 مايو 2026 استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، ثم يصبح شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس حار نسبيًا على السواحل الشمالية، ويميل الطقس إلى الاعتدال أو المزيد من الحرارة خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الإثنين

أتربة عالقة نهارًا: تتكون أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة.

نشاط رياح مساءً: تنشط الرياح مساءً بسرعات تتراوح من 30 إلى 35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة: توجد فرص ضعيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، غير متوقع أن تكون مؤثرة بشكل كبير.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف: توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 18 مايو 2026

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على النحو التالي:

· القاهرة: العظمى 38 درجة – الصغرى 23 درجة
· الإسكندرية: العظمى 28 درجة – الصغرى 20 درجة
· مطروح: العظمى 26 درجة – الصغرى 19 درجة
· سوهاج: العظمى 44 درجة – الصغرى 27 درجة
· قنا: العظمى 44 درجة – الصغرى 26 درجة
· أسوان: العظمى 46 درجة – الصغرى 30 درجة

تحذيرات للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة:

· تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة (12 ظهرًا - 4 عصرًا)
· الإكثار من شرب المياه والسوائل
· ارتداء الملابس القطنية الفاتحة
· متابعة النشرات الجوية أولاً بأول

