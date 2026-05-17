رئيس مياه القليوبية: التوسع في استخدام أحدث تقنيات تنقية المياه لتحسين جودة الخدمة

قام المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بجولة ميدانية لتفقد محطة مياه نوب طحا المرشحة بمركز شبين القناطر، والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 120 لتر/ث، وتعمل بتقنية “الداينساند” الحديثة في تنقية مياه الشرب، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة التشغيل، والاطمئنان على كفاءة المحطات وجودة المياه المنتجة للمواطنين.



وشملت الجولة متابعة مراحل التشغيل المختلفة داخل المحطة، بداية من المأخذ ووحدات الترشيح وخزان المحطة ، إلى جانب مراجعة انتظام التشغيل وكفاءة المعدات ومدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من تطبيق برامج الغسيل والصيانة الدورية وفقًا للخطة الدورية المعتمدة.

وأكد “فودة” خلال الجولة أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة مياه الشرب ورفع كفاءة المحطات، مشيرًا إلى أن تقنية “الداينساند” تُعد من التقنيات الحديثة المستخدمة في تنقية المياه، لما تتميز به من كفاءة عالية في عمليات الترشيح وتحسين جودة المياه المنتجة، بما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة المتابعة المستمرة لجودة المياه المنتجة من خلال رفع العينات الدورية من المحطات والتنسيق الكامل مع المعامل المركزية وقطاع التشغيل والصيانة ، مؤكدًا أنه لا تهاون في جودة مياه الشرب المقدمة للمواطنين، وأن الشركة تعمل وفق خطة متكاملة لضمان استدامة الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

كما وجه بسرعة التعامل مع أي ملاحظات داخل المحطة، ورفع درجة الجاهزية الكاملة لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، مع استمرار أعمال الصيانة الوقائية والدفع بفرق الدعم الفني لضمان انتظام الخدمة بكافة المناطق.