ضبط مصنع مياة غازية غير مرخص وربع طن دواجن بدون بيانات غير صالحة

وجه الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية مديرية تموين القليوبية والإدارات الخارجية التابعة لها لتقوم بحملات مفاجئة ومكثفة قبل حلول عيد الأضحي المبارك لضبط الأسواق وردع المخالفين.



وعليه قامت إدارة تموين مركز ومدينة بنها بحملة مفاجئة اليوم السبت الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠٢٦ ؛ جاءت الحملة بالاشتراك مع اللجنة المشكلة لحصر المنشآت الغير مرخصة ( مجلس المدينة - هيئة سلامة الغذاء ) ؛ حيث تمكنت من ضبط وتحرير الآتي :- تحرير محضر جنحة ضد مجزر دواجن غير مرخص بناحية نقباس لإدارة نشاط بدون ترخيص وحيازة دواجن وكبدة بدون بيانات وبها تغير في الخواص الطبيعية حيث تم التحفظ علي كمية ( ٢٠٠ كجم ) دواجن وكبد دواجن .

كما تم ضبط مصنع مياه غازية غير مرخص بناحية نقباس يقوم بإستخدام زجاجات معاد إستخدامها ؛ علي الفور وحفاظاً علي صحة المواطنين تم تحرير محضر جنحة بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المخالفين والتحفظ على الآتي :- عدد ( ٣٠٠٠ ) زجاجة فارغة وعدد ( ٥٠٠ ) زجاجة مياه غازية وخط إنتاج مياه غازية وعدد ( ٢ ) جركن من المادة المجهزة لصناعه المياه الغازية كل جركن زنة ٢٥ كجم بإجمالي ٥٠ كجم .

من جانبه يؤكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن المديرية لن تتهاون مع مثل هذه الممارسات وأن أي مخالفات تمس الصحة العامة أو تهدد سلامة المواطنين سيتم مقابلتها بإجراءات قانونية رادعة وصارمة لا رجعة فيها حفاظاً علي صحة المواطنين ومنعاً للغش التجاري .