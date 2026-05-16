الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وصلت لـ 40 جنيها.. لماذا ارتفعت أسعار الطماطم بالأسواق بعد انخفاضها؟

شيماء مجدي

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم من 35 لـ 40 جنيها ، وسط تساؤلات من المواطنين .. لماذا ارتفعت أسعار الطماطم بعد انخفاض بنسبة تتاروح من 20 لـ 30% خلال الأسابيع الاخيرة .

لماذا ترتفع أسعار الطماطم؟
 

من جانبه ، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المصرية يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها فواصل العروات الزراعية، خصوصًا الفاصل بين موسمي الشتاء والصيف، مشيرًا إلى أن العروات الصيفية والعروة الساحلية، والمعروفة باسم "العروة المحيرة"، تؤثر بشدة على المعروض نظراً لحساسيتها للحرارة الشديدة.

وأضاف أبوصدام، في تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن الطلب على الطماطم يزداد في فترات التخزين ولأغراض صناعة الصلصة بالمصانع، إلى جانب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والعمالة، وتكلفة الجمع والنقل، فضلاً عن تعدد حلقات الوسطاء بين المزارعين وتجار الجملة والتجزئة، ما يزيد من الضغوط على السعر.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أهمية خفض الاستهلاك في الفترات الحرجة لتقليل الارتفاعات السعرية، مشددًا على دور الإعلام في نشر الوعي لدى المستهلك حول هذه الظاهرة، ودعوة رجال الأعمال الجادين إلى الاستثمار في تصنيع الطماطم بدلاً من فقدان كميات كبيرة تلقى في الطرقات أو تُترك في الأرض بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

وأوضح أبوصدام أن هناك مناطق زراعية مشهورة بإنتاج الطماطم، مثل مدينة بني سويف، مؤكداً على ضرورة إقامة بورصة سلعية متخصصة لتسهيل الاستغلال الأمثل للمنتج، مع تقليل عمليات التصدير والتحول إلى التصنيع للحصول على قيمة مضافة وتقليل الهدر.

وحول التغيرات السعرية، أكد أبوصدام أن أسعار الطماطم تتأثر بالانتقال بين العروات، وانخفاض الإنتاج في بعض الفترات، بالإضافة إلى التوسع في التصدير وارتفاع تكلفة إنتاج المحصول نتيجة زيادة أسعار الأسمدة والبذور والعمالة. 

فوائد الطماطم الصحية

كما أشار إلى تأثير التغيرات المناخية، وإصابة النباتات بالأمراض والآفات، والأساليب البدائية في الجني والتداول، والتي تؤدي إلى هدر يصل أحيانًا إلى 25%.

ولفت إلى أن ضعف دور الإرشاد الزراعي وجهل بعض المزارعين بالطرق الحديثة للزراعة والتعامل مع الأمراض يسهم في ضعف الإنتاج، إضافة إلى التعديات على الأراضي الزراعية وارتفاع تكلفة النقل، وتأثير التضخم العام على رفع هوامش الربح لدى المزارعين وتجار الجملة والتجزئة.

وأكد أبوصدام أن الطماطم سلعة أساسية على المائدة المصرية، وأن ارتفاع أسعارها بشكل متكرر وغير مبرر، خاصة خلال أوقات الأزمات مثل أغسطس وسبتمبر وأوائل أكتوبر، أمر غير منطقي، خاصة في ظل كون مصر من أكبر الدول المنتجة للطماطم في العالم. 

صادرات الطماطم

وأشار إلى أن صادرات الطماطم والصلصات والمحضرات الغذائية المرتبطة بها بلغت 135 مليون دولار عام 2024، لكن هذه الصادرات تؤثر سلبًا على المعروض المحلي في فترات الذروة، مما يؤدي إلى ارتفاعات هائلة في الأسعار.

عصير الطماطم

مطالب عاجلة

ودعا نقيب الفلاحين إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتقليل الهدر، وتحفيز التصنيع المحلي، وتنظيم عمليات التصدير بما يحقق توازنًا بين الأسواق المحلية والتصدير، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين والمزارعين على حد سواء.

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

فتاوى| هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية؟.. هل تجوز الأضحية بالطيور؟.. محمد مختار جمعة يرد ويحسم الجدل.. حكم طواف الحاج على الكرسي المتحرك.. الإفتاء توضح

منقذ غرفة الملابس.. لماذا اختار ريال مدريد إعادة مورينيو في أخطر توقيت؟

خبراء : جامعات خضراء من أجل مستقبل أفضل بمكتبة الإسكندرية وما نفذته صيدلة الإسكندرية رسخ التنمية المستدامة

أبطال فيلم "إذا كنت تفكر جيدًا" يلفتون الأنظار في مهرجان كان

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

