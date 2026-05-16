وصلت لـ 40 جنيها.. لماذا ارتفعت أسعار الطماطم بالأسواق بعد انخفاضها؟

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم من 35 لـ 40 جنيها ، وسط تساؤلات من المواطنين .. لماذا ارتفعت أسعار الطماطم بعد انخفاض بنسبة تتاروح من 20 لـ 30% خلال الأسابيع الاخيرة .

من جانبه ، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المصرية يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها فواصل العروات الزراعية، خصوصًا الفاصل بين موسمي الشتاء والصيف، مشيرًا إلى أن العروات الصيفية والعروة الساحلية، والمعروفة باسم "العروة المحيرة"، تؤثر بشدة على المعروض نظراً لحساسيتها للحرارة الشديدة.

وأضاف أبوصدام، في تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن الطلب على الطماطم يزداد في فترات التخزين ولأغراض صناعة الصلصة بالمصانع، إلى جانب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والعمالة، وتكلفة الجمع والنقل، فضلاً عن تعدد حلقات الوسطاء بين المزارعين وتجار الجملة والتجزئة، ما يزيد من الضغوط على السعر.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أهمية خفض الاستهلاك في الفترات الحرجة لتقليل الارتفاعات السعرية، مشددًا على دور الإعلام في نشر الوعي لدى المستهلك حول هذه الظاهرة، ودعوة رجال الأعمال الجادين إلى الاستثمار في تصنيع الطماطم بدلاً من فقدان كميات كبيرة تلقى في الطرقات أو تُترك في الأرض بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

وأوضح أبوصدام أن هناك مناطق زراعية مشهورة بإنتاج الطماطم، مثل مدينة بني سويف، مؤكداً على ضرورة إقامة بورصة سلعية متخصصة لتسهيل الاستغلال الأمثل للمنتج، مع تقليل عمليات التصدير والتحول إلى التصنيع للحصول على قيمة مضافة وتقليل الهدر.

وحول التغيرات السعرية، أكد أبوصدام أن أسعار الطماطم تتأثر بالانتقال بين العروات، وانخفاض الإنتاج في بعض الفترات، بالإضافة إلى التوسع في التصدير وارتفاع تكلفة إنتاج المحصول نتيجة زيادة أسعار الأسمدة والبذور والعمالة.

كما أشار إلى تأثير التغيرات المناخية، وإصابة النباتات بالأمراض والآفات، والأساليب البدائية في الجني والتداول، والتي تؤدي إلى هدر يصل أحيانًا إلى 25%.

ولفت إلى أن ضعف دور الإرشاد الزراعي وجهل بعض المزارعين بالطرق الحديثة للزراعة والتعامل مع الأمراض يسهم في ضعف الإنتاج، إضافة إلى التعديات على الأراضي الزراعية وارتفاع تكلفة النقل، وتأثير التضخم العام على رفع هوامش الربح لدى المزارعين وتجار الجملة والتجزئة.

وأكد أبوصدام أن الطماطم سلعة أساسية على المائدة المصرية، وأن ارتفاع أسعارها بشكل متكرر وغير مبرر، خاصة خلال أوقات الأزمات مثل أغسطس وسبتمبر وأوائل أكتوبر، أمر غير منطقي، خاصة في ظل كون مصر من أكبر الدول المنتجة للطماطم في العالم.

صادرات الطماطم

وأشار إلى أن صادرات الطماطم والصلصات والمحضرات الغذائية المرتبطة بها بلغت 135 مليون دولار عام 2024، لكن هذه الصادرات تؤثر سلبًا على المعروض المحلي في فترات الذروة، مما يؤدي إلى ارتفاعات هائلة في الأسعار.

مطالب عاجلة

ودعا نقيب الفلاحين إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتقليل الهدر، وتحفيز التصنيع المحلي، وتنظيم عمليات التصدير بما يحقق توازنًا بين الأسواق المحلية والتصدير، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين والمزارعين على حد سواء.